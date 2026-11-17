‏دمشق-سانا

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أطلقت اليوم الثلاثاء، الأعمال التنفيذية لمشروعي “فندق موفنبيك ومول العرب” في منطقة كفرسوسة بدمشق، باستثمار من مجموعتي “روتانا ستار هولدينغ” و”سنكري هولدينغ”، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة دمشق وهيئة الاستثمار، بحضور رسمي ودبلوماسي.

ويمتد المشروعان على مساحة إجمالية تتجاوز 90 ألف متر مربع، ويجمعان بين الإقامة الفندقية والتسوق والترفيه، ومن المقرر افتتاح “مول العرب” خلال الربع الأول من عام 2028، فيما يبدأ فندق “موفنبيك” استقبال ضيوفه خلال الربع الأول من عام 2029.

وتتجاوز مساحة فندق “موفنبيك” 25 ألف متر مربع تشمل الفندق ‏وملحقاته، ويحتوي على 300 وحدة إقامة متنوعة، إلى جانب قاعات للاحتفالات ‏والفعاليات، ومطاعم بإطلالات بانورامية، ومرافق صحية ورياضية، بما يوسع مستقبلاً ‏خيارات الإقامة والخدمات الفندقية في دمشق.‏



وتزيد مساحة “مول العرب” على 65 ألف متر مربع، موزعة على سبعة ‏مستويات تضم مساحات تجارية ومرافق ترفيهية وخدمية، ليشكل مع الفندق وجهة ‏متكاملة تجمع بين الضيافة والتسوق والترفيه في أحد المواقع الحيوية بدمشق.‏



عودة الاستثمارات إلى دمشق

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، خلال كلمته في حفل الإطلاق أن المناسبة لا تقتصر على إطلاق مشروعين استثماريين، بل تمثل خطوة جديدة في مسار عودة الاستثمارات إلى العاصمة دمشق، وتعكس الثقة بالإمكانات السورية والفرص المستقبلية المتاحة.



وأوضح الوزير أن المشروعين يجسدان نموذجاً للشراكة بين الخبرات والإمكانات المحلية والعلامات التجارية العالمية ورأس المال الوطني، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن السياحة تمثل قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، تتجاوز آثاره المنشآت السياحية لتشمل قطاعات التجارة والنقل والخدمات والصناعات التقليدية، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية



تعزيز الشراكات والاستثمار

في تصريح لـ سانا، أوضح الصالحاني أن أهمية المشروعين تتجاوز إضافة منشأة فندقية ومركز تجاري جديد إلى العاصمة، إذ يفتحان فرصاً أوسع لاستقطاب الاستثمارات والشركات الدولية، وتطوير خدمات الضيافة والتسوق، وتعزيز الشراكات بين رأس المال السوري والخبرات العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المسارات المهمة لتنشيط الاقتصاد ‏الوطني، من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، ومن خلال قدرته على ‏جذب رؤوس الأموال من الخارج، واستقطاب الزوار الدوليين، وتوليد إيرادات بالعملات ‏الأجنبية، وتنشيط سلاسل الإنتاج والخدمات المحلية.‏



وأكد الصالحاني، أن الهدف يتمثل في إقامة مشاريع سياحية تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوسع مشاركة الكفاءات والشركات السورية، وتعزز قدرة دمشق على المنافسة وجهةً للسياحة والأعمال والاستثمار.

ستة ‏مشاريع إضافية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “روتانا ستار هولدينغ” معاذ الكفري، في كلمة خلال الحفل: إن هذه الاستثمارات تنطلق من الإيمان بقدرات دمشق على النهوض والتطور، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على التحضير والتعاقد لتنفيذ ستة مشاريع إضافية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سنكري هولدينغ” يوسف سنكري أن رؤية المجموعة لم تكن يوماً مقتصرة على الاستثمار بمعناه التقليدي، لافتاً إلى أن استثماراتها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والتطوير العقاري، إلى جانب الأعمال المجتمعية والتنموية، تهدف إلى إحداث فرق ملموس على الأرض، وترك أثر يمتد من بناء المشاريع إلى بناء الإنسان.



من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة “أكور” الفندقية العالمية فيليب جونز عن تطلع المجموعة إلى تقديم تجارب ضيافة مميزة في دمشق، واستقطاب المسافرين المحليين والدوليين، وتعزيز مكانة العاصمة وجهةً سياحيةً واعدة.

توقيع اتفاقية

تخلل حفل الإطلاق توقيع اتفاقية لتشغيل وإدارة فندق “موفنبيك” بين مجموعتي “روتانا ستار هولدينغ” و”سنكري هولدينغ” ومجموعة “أكور”، وذلك في إطار إطلاق الأعمال التنفيذية للمشروعين.

تأتي هذه المشاريع في إطار توجه وزارة السياحة نحو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في العاصمة دمشق، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع الشركات الدولية، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي والتجاري، وتعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.