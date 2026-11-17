طرطوس-سانا

اختُتم اليوم الثلاثاء في منتجع جونادا السياحي بمدينة طرطوس، معرض فرص العمل الذي أُقيم على مدار يومين بمشاركة 65 شركة ومؤسسة من عدة قطاعات أعلنت عن 617 فرصة عمل، واستقطب نحو 2000 زائر من الباحثين عن العمل.

وأوضح منسق البرامج الميدانية في منظمة هاند، الجهة المنظمة للمعرض، حسين عمار في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض شكّل جسراً للتواصل بين الباحثين عن عمل والشركات، وأتاح للطرفين فرصة التعرف على المهارات والخبرات المتاحة واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن استقطاب نحو 2000 زائر خلال يومين يعكس نجاح الفعالية، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذا النوع من المعارض في المحافظة.

إطلاق منصة إلكترونية من طرطوس

بيّن عمار أن منظمة هاند أطلقت بالتزامن مع المعرض منصة إلكترونية انطلاقاً من محافظة طرطوس، تتيح للشركات الإعلان عن فرص العمل المتاحة لديها، وتمكّن الباحثين عن عمل من إدخال بياناتهم وسيرهم الذاتية ضمن بنك إلكتروني، بما يسهل الربط بين مؤهلات المتقدمين واحتياجات الشركات، سواء للفرص الحالية أو المستقبلية.

ولفت عمار إلى أن دور المنظمة يمتد إلى متابعة مخرجات المعرض والتواصل مع الشركات والباحثين عن عمل، ورصد فرص التوظيف ومتابعة عقود العمل، إضافة إلى معالجة الفجوات في المهارات من خلال برامج التدريب المهني، مؤكداً أن جميع الخدمات المقدمة للشركات والزوار مجانية.

وأشار عمار إلى أن قطاعات السياحة والرقمنة شهدت اهتماماً ملحوظاً من الباحثين عن عمل، بما يتناسب مع طبيعة محافظة طرطوس الساحلية وتوجهاتها الاستثمارية، مؤكداً اهتمام المنظمة بتعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

حماية حقوق العمال

من جهته أكد ممثل اتحاد عمال طرطوس علي يونس مصطفى في تصريح مماثل، أن مشاركة الاتحاد في المعرض تأتي في إطار دوره النقابي في حماية حقوق العمال وتعزيز وعي الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم من خلال تقديم الإرشادات المتعلقة بعقود العمل وشروط العمل اللائق ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

بدوره أوضح رئيس فرع اتحاد الطلبة في طرطوس الدكتور مهدي علي، أن مشاركة الاتحاد من خلال ركن خاص تهدف إلى تعريف الطلاب بمبادراته وأنشطته وفتح المجال أمامهم للاستفادة من فرص التطوع، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل بعد التخرج.

استقطاب الكفاءات الشابة

من جانبه بيّن مدير المعرض في شركة “سلك” السورية للخدمات اللوجستية والتكاملية عمار شناق، أن مشاركة الشركة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة، مشيراً إلى توافر نحو 10 شواغر وظيفية في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية، تشمل المحاسبة والموارد البشرية وإدارة الأصول، لافتاً إلى اعتماد الشركة معايير شفافة في التوظيف تقوم على تكافؤ الفرص وإجراء المقابلات للمرشحين.

وشهد المعرض مشاركة شركات متخصصة في الخدمات البحرية، بينها “UBS – Union Bureau of Shipping” لتصنيف السفن، ومجموعة “Salamar Group” للخدمات القنصلية للسفن، وشركة “JMM Marine Services ” للإدارة والخدمات البحرية.

فرص عمل ودورات تدريبية

أوضحت لور محمود رهجة ممثلة هذه الشركات، أن المشاركة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وإتاحة فرص عمل للراغبين بدخول المجال البحري، مبينة أن التقديم يتم عبر استمارة إلكترونية تليها مراجعة الطلبات واختيار المرشحين لإجراء المقابلات.

بدوره، لفت مدير العلاقات العامة في منتجع شاهين سامر شلهوم، أن المشاركة تأتي ضمن التحضيرات للموسم السياحي لعام 2027، مشيراً إلى اعتزام المنتجع تنظيم دورات تدريبية اعتباراً من نيسان المقبل لتأهيل كوادر للعمل في القطاع السياحي.

وأشار عدد من زوار المعرض إلى أهمية هذه الفعالية في جمع الشركات والمؤسسات في مكان واحد، وتوفير الوقت والجهد على الباحثين عن عمل، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على الشواغر المتاحة وتقديم سيرهم الذاتية، مؤكدين ضرورة استمرار إقامة مثل هذه المعارض لدعم الشباب والخريجين.

وأكد حسين عمار استمرار متابعة نتائج المعرض عبر المنصة الإلكترونية لرصد فرص التوظيف وربط الباحثين عن عمل بالشركات، فيما تتيح المنصة للراغبين الذين لم يتمكنوا من زيارة المعرض الاطلاع على الفرص المتاحة وإيداع سيرهم الذاتية إلكترونياً.

ويعكس المعرض أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات والشركات والباحثين عن عمل، بما يسهم في توفير فرص تشغيل جديدة، ويدعم دخول الشباب والخريجين إلى سوق العمل، والاستفادة من مهاراتهم وكفاءاتهم في مختلف القطاعات.