الحسكة-سانا

بحث مدير منفذ اليعربية الحدودي ماهر الشعار مع وفدٍ حكومي عراقيٍ رفيع المستوى برئاسة محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل تعزيز التعاون والخدمات وتسهيل حركة العبور بين البلدين، حيث ضم الوفد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك والنقل هادي السلامي، ومدير منفذ ربيعة الحدودي رفل سلمان، إلى جانب عددٍ من المسؤولين المرافقين.



واطّلع الوفد العراقي على واقع العمل في منفذ اليعربية، والإجراءات المعتمدة لتنظيم حركة المسافرين والشاحنات والتبادل التجاري، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين منفذَي اليعربية السوري وربيعة العراقي، ما يُسهم في تطوير الأداء وتسهيل حركة العبور بين البلدين.



وتناولت المباحثات آليات تطوير العمل الحدودي وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل في الإجراءات التشغيلية بين الجانبين، ما يرفع كفاءة العمل، ويُسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والفعاليات التجارية.



وتندرج الزيارة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الحدودي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المنافذ، ما يدعم انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.

وكان افتُتح منفذ اليعربية– ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق في 20 من نيسان الماضي، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” زياد العايش، ومن الجانب العراقي محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، فيما سجل المنفذ في السادس من شهر آب الماضي نحو 34 ألف مسافر الذين عبروا المنفذ منذ إعادة افتتاحه في كلا الاتجاهين.