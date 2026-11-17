دمشق-سانا
بحث معاونا وزير الزراعة لشؤون السياسات الزراعية والتنمية الريفية محمد المقداد ولشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية، مع وفد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، آفاق التعاون في مجال تصدير المنتجات الزراعية، وإمكانية توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة تسهم في تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتنشيط حركة الصادرات.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الوزارة تناول سبل تطوير عمل المخابر والبحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الاستثمارات الزراعية، ورفع مستوى الصادرات مع الحفاظ على هوية المنتج السوري، ما يراعي واقع القطاع الزراعي الحالي ويدعم الانتقال التدريجي نحو مراحل أكثر تقدماً في التصدير.
واستعرض المقداد واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، واستراتيجية الوزارة للنهوض به وتحفيز الاستثمار فيه، بما يدعم المنتجين ويسهم في تحسين الإنتاج والإنتاجية وفتح فرص تصديرية جديدة، مؤكداً انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة تحقق التكامل بين الجانبين.
دعم الإنتاج والتسويق الزراعي
وأوضح معاون الوزير لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية توجه الوزارة نحو إنشاء شركة زراعية قابضة بهوية وطنية، تكون قادرة على تحقيق التوازن في الاستثمار الزراعي من خلال التشاركية، وتقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار، ومعالجة تحديات التسويق، وتشجيع التصنيع والتصدير، إلى جانب دعم المزارعين بمدخلات الإنتاج ونقل الابتكار والخبرات إليهم.
بدوره، كشف مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي محمد ناجي عن توجه الوزارة لإطلاق محفظة استثمارية متكاملة خلال الشهر القادم، والعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة للمنتجات الزراعية وفق روزنامة زراعية سنوية وأخرى مرحلية تصدر كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشجيع تأسيس التعاونيات الزراعية وفق نظام داخلي جديد وآليات تمويل منظمة.
وأشار ناجي إلى العمل على إنشاء جواز تصديري لكل منتج، يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة به ونتائج التحاليل المخبرية، مؤكداً أهمية الانتقال من التصدير العشوائي إلى التصدير وفق احتياجات الأسواق، ومن تصدير الفائض إلى الإنتاج الموجّه للتصدير.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المستوردين والمصدرين العرب مسعد عبدالحميد راشد استعداد الاتحاد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الزراعة تشمل المحفظة الاستثمارية، وتسهيل وصول المستثمرين، ودعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها، والعمل على إصدار جواز تصديري للمنتجات، إضافة إلى تمثيل الوزارة في مكتب تنسيق الاتحاد في الصين، وإقامة معرض دائم للمنتجات السورية.
وكانت الوزارة أطلقت في شباط الماضي استراتيجيتها الوطنية (2026–2030)، التي تهدف إلى تمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والمخزون الاستراتيجي من المحاصيل الرئيسة، وتعزيز التنمية المستدامة.