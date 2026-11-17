دمشق-سانا

بحث معاونا وزير الزراعة لشؤون السياسات الزراعية والتنمية الريفية محمد المقداد و‏لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية،‏ مع وفد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، ‏آفاق التعاون في مجال تصدير المنتجات الزراعية، وإمكانية توقيع اتفاقيات في ‏مجالات متعددة تسهم في تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتنشيط حركة الصادرات.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء في ‏الوزارة تناول سبل تطوير عمل المخابر والبحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين ‏القطاعين العام والخاص في إدارة الاستثمارات الزراعية، ورفع مستوى الصادرات مع ‏الحفاظ على هوية المنتج السوري، ما يراعي واقع القطاع الزراعي الحالي ويدعم ‏الانتقال التدريجي نحو مراحل أكثر تقدماً في التصدير.‏

واستعرض المقداد واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، واستراتيجية الوزارة ‏للنهوض به وتحفيز الاستثمار فيه، بما يدعم المنتجين ويسهم في تحسين الإنتاج ‏والإنتاجية وفتح فرص تصديرية جديدة، مؤكداً انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع ‏الخاص وفق أسس واضحة تحقق التكامل بين الجانبين.‏

دعم الإنتاج والتسويق الزراعي

وأوضح معاون الوزير لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية توجه الوزارة نحو إنشاء ‏شركة زراعية قابضة بهوية وطنية، تكون قادرة على تحقيق التوازن في الاستثمار ‏الزراعي من خلال التشاركية، وتقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار، ومعالجة ‏تحديات التسويق، وتشجيع التصنيع والتصدير، إلى جانب دعم المزارعين بمدخلات ‏الإنتاج ونقل الابتكار والخبرات إليهم.‏



بدوره، كشف مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي محمد ناجي عن توجه الوزارة لإطلاق ‏محفظة استثمارية متكاملة خلال الشهر القادم، والعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة ‏للمنتجات الزراعية وفق روزنامة زراعية سنوية وأخرى مرحلية تصدر كل ثلاثة أشهر، ‏إضافة إلى تشجيع تأسيس التعاونيات الزراعية وفق نظام داخلي جديد وآليات تمويل ‏منظمة.‏

وأشار ناجي إلى العمل على إنشاء جواز تصديري لكل منتج، يتضمن مختلف ‏المعلومات المتعلقة به ونتائج التحاليل المخبرية، مؤكداً أهمية الانتقال من التصدير ‏العشوائي إلى التصدير وفق احتياجات الأسواق، ومن تصدير الفائض إلى الإنتاج ‏الموجّه للتصدير.‏

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المستوردين والمصدرين العرب مسعد عبدالحميد ‏راشد استعداد الاتحاد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الزراعة تشمل المحفظة ‏الاستثمارية، وتسهيل وصول المستثمرين، ودعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها، ‏والعمل على إصدار جواز تصديري للمنتجات، إضافة إلى تمثيل الوزارة في مكتب ‏تنسيق الاتحاد في الصين، وإقامة معرض دائم للمنتجات السورية.‏

وكانت الوزارة أطلقت في شباط الماضي استراتيجيتها الوطنية (2026–2030)، التي ‏تهدف إلى تمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم ‏النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والمخزون الاستراتيجي من ‏المحاصيل الرئيسة، وتعزيز التنمية المستدامة.‏