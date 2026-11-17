دمشق-سانا



بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع وفد من شركتي “العراب القابضة” و”العراب المتحدة” السعوديتين، برئاسة محمد السعدون وكنان غربال، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وذكر الاتحاد عبر قناته على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء، الذي عُقد في مقر الاتحاد، ناقش فرص الاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة والتقنية والتمويل العقاري، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق العقارية.



كما ناقش الجانبان آفاق إقامة شراكات استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في الأسواق السورية.



ويعمل اتحاد غرف التجارة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشركات العربية والإقليمية في مختلف المجالات ‏الاقتصادية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في سوريا.