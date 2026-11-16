دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية والجهات الدولية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الإصلاحات المالية العامة والتحضيرات الجارية لتطبيق الإطار متوسط المدى للموازنة العامة، وإمكانية الاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال.
توسيع مشاركة المؤسسات المالية البريطانية في السوق السورية
وناقش الجانبان خطط تطوير القطاع المالي وفق المعايير الدولية، وفرص توسيع مشاركة المؤسسات المالية الدولية والبريطانية في السوق السورية، إلى جانب آفاق التعاون الفني والمؤسسي مع وزارة الخزانة البريطانية وهيئة الخدمات المالية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير السياسات المالية ورفع كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية.
كما بحثا فرص تطوير قدرات العاملين في وزارة المالية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل تخصصية، وإتاحة فرص الاستفادة من البرامج الأكاديمية في الجامعات البريطانية، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية.
تنشيط التجارة والاستثمار وتعزيز الربط الاقتصادي
وتناول اللقاء المبادرات الهادفة إلى تنشيط التجارة والاستثمار وتعزيز الربط الاقتصادي، وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون مع الجانب البريطاني خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب متطلبات الإصلاح المالي والمؤسسي، ويدعم انفتاح الاقتصاد السوري وتعزيز علاقاته بالمؤسسات والأسواق الدولية.
وكان وزير المالية بحث في 15 من الشهر الماضي مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية كيرستي ماكنيل، سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم مسار التعافي في سوريا، بما في ذلك المساعدة الفنية ونقل المعرفة وبناء القدرات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك بتايلاند.