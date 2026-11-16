دمشق-سانا‏

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بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة ‏في سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير ‏العلاقات مع المؤسسات المالية والجهات الدولية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ‏في سوريا.‏

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وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول عدداً من ‏الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الإصلاحات المالية العامة والتحضيرات ‏الجارية لتطبيق الإطار متوسط المدى للموازنة العامة، وإمكانية الاستفادة من التجربة ‏البريطانية في هذا المجال.‏

‏توسيع مشاركة المؤسسات المالية البريطانية في السوق السورية‏

وناقش الجانبان خطط تطوير القطاع المالي وفق المعايير الدولية، وفرص توسيع ‏مشاركة المؤسسات المالية الدولية والبريطانية في السوق السورية، إلى جانب آفاق ‏التعاون الفني والمؤسسي مع وزارة الخزانة البريطانية وهيئة الخدمات المالية، ‏والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير السياسات المالية ورفع كفاءة الأسواق ‏والمؤسسات المالية.‏

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كما بحثا فرص تطوير قدرات العاملين في وزارة المالية، من خلال تنظيم دورات ‏تدريبية وبرامج تأهيل تخصصية، وإتاحة فرص الاستفادة من البرامج الأكاديمية في ‏الجامعات البريطانية، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة ‏الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية.‏

‏تنشيط التجارة والاستثمار وتعزيز الربط الاقتصادي

‏وتناول اللقاء المبادرات الهادفة إلى تنشيط التجارة والاستثمار وتعزيز الربط ‏الاقتصادي، وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون مع الجانب البريطاني خلال المرحلة ‏المقبلة، بما يواكب متطلبات الإصلاح المالي والمؤسسي، ويدعم انفتاح الاقتصاد ‏السوري وتعزيز علاقاته بالمؤسسات والأسواق الدولية.‏

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وكان وزير المالية بحث في 15 من الشهر الماضي مع وزيرة الدولة البريطانية ‏للتنمية الدولية كيرستي ماكنيل، سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم مسار التعافي في ‏سوريا، بما في ذلك المساعدة الفنية ونقل المعرفة وبناء القدرات، وذلك على هامش ‏الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك بتايلاند.‏