دمشق-سانا
بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات السورية في المهجر، بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتنشيط حركة الأسواق، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول دور المجلس الثقافي البريطاني في ملف التدريب المهني، في إطار إعداد تقرير يتضمن تحديد طبيعة البرامج التدريبية والاختصاصات المهنية التي يحتاج إليها المتدربون السوريون، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات تطوير المهارات والخبرات الفنية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الكفاءات والخبرات السورية في المهجر ونظيراتها في الداخل، والاستفادة من إمكاناتها ومعارفها في ردم الفجوة المعرفية والتقنية، ودعم مسار التحول الاقتصادي نحو نموذج جديد قائم على تطوير الإنتاج، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية.
ويأتي اللقاء في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتطلب مواءمة برامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في الخارج، بما يسهم في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتهيئة بيئة داعمة للإنتاج والاستثمار، وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية.