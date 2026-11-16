دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك باسل عبد الحنان، مع المبعوث البريطاني ‏الخاص إلى سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون ‏المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات ‏الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات السورية في ‏المهجر، بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية ‏والخدمية، وتنشيط حركة الأسواق، ومواكبة متطلبات ‏المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين، أن اللقاء تناول دور المجلس الثقافي البريطاني ‏في ملف التدريب المهني، في إطار إعداد تقرير ‏يتضمن تحديد طبيعة البرامج التدريبية والاختصاصات ‏المهنية التي يحتاج إليها المتدربون السوريون، بما ‏ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات تطوير ‏المهارات والخبرات الفنية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون وتكامل الجهود ‏بين الكفاءات والخبرات السورية في المهجر ونظيراتها ‏في الداخل، والاستفادة من إمكاناتها ومعارفها في ردم ‏الفجوة المعرفية والتقنية، ودعم مسار التحول ‏الاقتصادي نحو نموذج جديد قائم على تطوير الإنتاج، ‏وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية.

ويأتي اللقاء في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون ‏الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ‏يتطلب مواءمة برامج التدريب المهني مع احتياجات ‏سوق العمل، والاستفادة من الخبرات والكفاءات ‏السورية في الخارج، بما يسهم في نقل المعرفة ‏والتقنيات الحديثة، وتهيئة بيئة داعمة للإنتاج ‏والاستثمار، وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية.‏