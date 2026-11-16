إطلاق مشروع “أسس سورية” لدعم 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق

دمشق-سانا
أُطلق في دمشق اليوم الإثنين مشروع “أسس سورية”، باعتباره مسرّعة أعمال متخصصة في ريادة الأعمال المجتمعية، بالشراكة بين مؤسسة منار للمشاركة المجتمعية وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في فندق داما روز بدمشق.
ويهدف المشروع إلى نقل 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق من مرحلة تطوير المنتج الأولي إلى مرحلة الوصول إلى السوق والجاهزية للاستثمار، من خلال برنامج مرافقة يمتد على مدى 12 أسبوعاً، ويتضمن تدريبات متخصصة وجلسات إرشاد يشرف عليها متخصصون.
يشار إلى أن مسرّعة الأعمال (Business Accelerator) هي برنامج مكثف ومتخصص، محدد المدة (يعتمد على نظام الفوج أو الدفعات (Cohorts)، ويهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والقائمة على تسريع نموها وتوسيع أعمالها في فترة زمنية قصيرة.