الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: إطلاق مشروع “أسس سورية” لدعم 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إطلاق مشروع “أسس سورية” لدعم 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق

2N4A7921 إطلاق مشروع "أسس سورية" لدعم 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق
فعاليات إطلاق مشروع "أسس سورية"-دمشق16-11-2026-سانا

دمشق-سانا

أُطلق في دمشق اليوم الإثنين مشروع “أسس سورية”، باعتباره مسرّعة أعمال متخصصة ‏في ريادة ‏الأعمال المجتمعية، بالشراكة بين مؤسسة منار للمشاركة المجتمعية وهيئة تنمية ‌‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في فندق ‏داما روز بدمشق.‏

ويهدف المشروع إلى نقل 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق من مرحلة ‏تطوير المنتج ‏الأولي إلى مرحلة الوصول إلى السوق والجاهزية للاستثمار، من خلال ‏برنامج مرافقة يمتد ‏على مدى 12 أسبوعاً، ويتضمن تدريبات متخصصة وجلسات إرشاد ‏يشرف عليها ‏متخصصون.

‏يشار إلى أن مسرّعة الأعمال (‏Business Accelerator‏) هي برنامج مكثف ‏ومتخصص، محدد المدة (يعتمد على نظام الفوج أو الدفعات (‏Cohorts‏)، ويهدف إلى ‏مساعدة الشركات الناشئة والقائمة على تسريع نموها وتوسيع أعمالها في فترة زمنية ‏قصيرة.‏

يتبع…‏

إدارة الجامع الأموي تصدر توضيحاً واعتذاراً عن فيديو تجول سيارة داخل باحته
المنافذ والجمارك تختتم دورة بالصين لتعزيز الرقابة والحجر الصحي الحيواني والنباتي
تنظيم 101 ضبط تمويني في درعا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار المشترك
منظمة وينغز ومديرية التنمية تقيمان حفلاً لإحياء ذكرى الثورة وتكريم أمهات الشهداء بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار