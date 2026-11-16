إطلاق مشروع “أسس سورية” لدعم 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق

دمشق-سانا

أُطلق في دمشق اليوم الإثنين مشروع “أسس سورية”، باعتباره مسرّعة أعمال متخصصة ‏في ريادة ‏الأعمال المجتمعية، بالشراكة بين مؤسسة منار للمشاركة المجتمعية وهيئة تنمية ‌‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في فندق ‏داما روز بدمشق.‏

ويهدف المشروع إلى نقل 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق من مرحلة ‏تطوير المنتج ‏الأولي إلى مرحلة الوصول إلى السوق والجاهزية للاستثمار، من خلال ‏برنامج مرافقة يمتد ‏على مدى 12 أسبوعاً، ويتضمن تدريبات متخصصة وجلسات إرشاد ‏يشرف عليها ‏متخصصون.

‏يشار إلى أن مسرّعة الأعمال (‏Business Accelerator‏) هي برنامج مكثف ‏ومتخصص، محدد المدة (يعتمد على نظام الفوج أو الدفعات (‏Cohorts‏)، ويهدف إلى ‏مساعدة الشركات الناشئة والقائمة على تسريع نموها وتوسيع أعمالها في فترة زمنية ‏قصيرة.‏

يتبع…‏