المعادن الثمينة: المنتجات الذهبية المحلية تستحوذ على 75 بالمئة من السوق السورية

‏ دمشق-سانا‏

‏ ‏أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود أن المشغولات الذهبية ‏المحلية تستحوذ على 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية مقابل ‏نحو 25 بالمئة للمشغولات المستوردة.‏

‏ ‏وأوضح الأسود في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمليات استيراد وتصدير الذهب ‏تخضع لأحكام قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023، مبيناً أن الهيئة تعمل ‏على دعم المنتج المحلي من خلال إمكانية فرض رسوم إضافية على المشغولات الذهبية ‏المستوردة بما يحمي الورشات السورية من المنافسة الخارجية.‏

‏استيراد 1800 كيلوغرام

وفيما يتعلق بكميات المشغولات الذهبية المستوردة أوضح الأسود، أنه يتم استيراد حوالي ‌‏800 كيلوغرام من السبائك الذهبية، ونحو 1000 كيلوغرام من المشغولات الذهبية شهرياً، مشيراً ‏إلى أن ذلك يتغيّر حسب العرض والطلب.‏

‏ ‏ولفت الأسود، إلى أن كل غرام من المشغولات الذهبية الأجنبية المستوردة تترتب عليه ‏رسوم جمركية بقيمة دولار واحد ورسم “وسم” بقيمة دولارين، أي ما مجموعه ثلاثة دولارات ‏لكل غرام، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم المنتج المحلي ومساعدة الورشات ‏السورية على المنافسة في السوق.‏

‏ ‏وبين الأسود أن الهيئة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى اعتماد السوق بالكامل على ‏المنتجات السورية بدلاً من الاستيراد والتوجه نحو تصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق ‏الخارجية.‏

‏وأشار إلى أن الصياغة السورية لطالما نافست مثيلاتها في المنطقة في السنوات الماضية ‏بفضل مهارة الحرفيين السوريين وخبراتهم، مبيناً أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام ‏المنتجات المحلية للوصول إلى الأسواق الخارجية.‏

وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف ‏تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ‏ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر جمعيات ‏الصاغة في المحافظات.