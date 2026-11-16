المعادن الثمينة: المنتجات الذهبية المحلية تستحوذ على 75 بالمئة من السوق السورية

دمشق-سانا
أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود أن المشغولات الذهبية المحلية تستحوذ على 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية مقابل نحو 25 بالمئة للمشغولات المستوردة.
وأوضح الأسود في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمليات استيراد وتصدير الذهب تخضع لأحكام قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023، مبيناً أن الهيئة تعمل على دعم المنتج المحلي من خلال إمكانية فرض رسوم إضافية على المشغولات الذهبية المستوردة بما يحمي الورشات السورية من المنافسة الخارجية.
استيراد 1800 كيلوغرام
وفيما يتعلق بكميات المشغولات الذهبية المستوردة أوضح الأسود، أنه يتم استيراد حوالي 800 كيلوغرام من السبائك الذهبية، ونحو 1000 كيلوغرام من المشغولات الذهبية شهرياً، مشيراً إلى أن ذلك يتغيّر حسب العرض والطلب.
ولفت الأسود، إلى أن كل غرام من المشغولات الذهبية الأجنبية المستوردة تترتب عليه رسوم جمركية بقيمة دولار واحد ورسم “وسم” بقيمة دولارين، أي ما مجموعه ثلاثة دولارات لكل غرام، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم المنتج المحلي ومساعدة الورشات السورية على المنافسة في السوق.
وبين الأسود أن الهيئة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى اعتماد السوق بالكامل على المنتجات السورية بدلاً من الاستيراد والتوجه نحو تصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الصياغة السورية لطالما نافست مثيلاتها في المنطقة في السنوات الماضية بفضل مهارة الحرفيين السوريين وخبراتهم، مبيناً أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المحلية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.