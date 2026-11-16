ورشة عمل لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز دور التمويل الأصغر ‏للمشاريع

دمشق-سانا

ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل حول التنمية والتمويل الأصغر اليوم الإثنين تحت عنوان “نشر ثقافة التمويل الأصغر”، على تعزيز الوعي بأهمية التمويل الأصغر ودوره في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وتهدف الورشة التي عقدت في مبنى وزارة المالية إلى تمويل عدد من الجمعيات لتقديم قروض حسنة إنتاجية مستردة، بما يسهم في تمكين الشباب من أدوات العمل والإنتاج، وتعزيز فرص التشغيل الذاتي والتنمية المحلية، بالتنسيق مع مصرفي التوفير والتسليف الشعبي.

وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في تصريح لـ سانا أن الورشة تعد جزءاً من ثقافة الشراكة مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والقطاع المالي، مبيناً أن هذا اللقاء يشكل ترجمة عملية لهذا التوجه القائم على التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من الإغاثة إلى التمكين

وأشار الوزير برنية إلى أن الهدف الرئيس من الورشة يتمثل في بحث آليات التعاون بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والقطاع المالي، بما يسهم في دعم الجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني للانتقال من ثقافة الإغاثة والعوز إلى ثقافة التمكين الاقتصادي والمالي.

ولفت برنية إلى أن النقاشات تركز على دراسة إطلاق مبادرة تمكين لمساعدة هذه الجمعيات على توفير فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية للمستفيدين، بما يوسع دائرة المشاركة الاقتصادية، ويدعم جهود التنمية المحلية.

وبيّن وزير المالية أن العمل سيتواصل من خلال تنظيم ورشات مماثلة في مختلف المحافظات، تمهيداً لبلورة أفكار حول مبادرة “تمكين للتمويل الأصغر” تشارك فيها كل الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن بناء مشروع وطني قادر على تحقيق أثر تنموي ملموس.

وأوضح برنية إلى أن المبادرة تستهدف الإسهام في تحسين سبل العيش، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة للفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الشباب، مؤكداً أهمية الخروج بمقترحات عملية وقابلة للتنفيذ يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

من الاستجابة إلى الاستدامة والتنمية

بدوره ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار أكد أن التمويل الأصغر يمثل مدخلاً أساسياً للانتقال من حالة الاستجابة الإنسانية إلى الاستدامة والتنمية، وصولاً إلى التمكين الاقتصادي، مبيناً أن الحد من الفقر يجب أن يكون أولوية مشتركة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار حجار إلى أن النظام البائد استهدف المواطن السوري بلقمة عيشه وموارده وليس بحياته فقط، حيث أصبح الانهيار على مستوى الأسر السورية كبيراً جداً، ما يفرض مسؤولية مشتركة للتعامل مع ذلك عبر برامج فعالة ومستدامة، مبيناً أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة المالية وجهات حكومية أخرى على برامج للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز الحماية الاجتماعية، التي تشكل جسراً بين الاستجابة الإنسانية الطارئة والتنمية المستدامة.

وبيّن أن التمويل الأصغر يعد أداة أساسية لتمكين الشباب السوري وتعزيز فرص العمل والإنتاج، مؤكداً أن أهمية هذه الورشة تنبع من الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والمدني، بما يسهم في دعم مسارات التمكين الاقتصادي والاعتماد على الإنتاج بدلاً من المساعدات.

15 جمعية تستهدفها المبادرة هذا العام

المدرب الدولي في برامج التمكين الاقتصادي والتنمية زياد أبو الفحم أوضح أن الورشة تهدف إلى تمكين الجمعيات من أدوات العمل والإنتاج، بما يسهم في معالجة تحديات الفقر والبطالة من خلال برامج التمويل الأصغر والقروض الصغيرة.

وأوضح أبو الفحم أن المبادرة تستهدف خلال العام الجاري تدريب 15 جمعية على آليات التمويل الأصغر وأدوات الإنتاج، على أن تتوسع خلال السنوات القادمة لتشمل 30 جمعية، بما يعزز قدرات الجمعيات على تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي ودعم الفئات المستفيدة.

التركيز على التنمية المستدامة

أكدت ممثلة جمعية نوافذ لينا عباسي أهمية الورشة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والإسهام في إيجاد قنوات تواصل وتعاون مباشرة بين الدولة والمجتمع المدني، بما يخدم تنفيذ المشاريع التنموية.

وأوضحت عباسي أن أهمية الورشة تنبع من تركيزها على مفاهيم التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، بدلاً من الاقتصار على الاستجابات الإغاثية الآنية، بما يدعم بناء مجتمع قادر على تلبية احتياجات أفراده وتعزيز حقوقهم وكرامتهم.

وكانت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت في 20 تموز الماضي، مشروع مبادرة “التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب”، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات” بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ووزارتي المالية والطوارئ وإدارة الكوارث، وعدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.