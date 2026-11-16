وزارة الطاقة تبحث مع وفد أوروبي آفاق دعم مشاريع الكهرباء والمياه

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان مع رئيس قسم ‏التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ليبور خلاد، ومع كاتيكا هاجرولاهوفيك من بنك ‏الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون الممكنة وأولويات الوزارة في قطاعات الكهرباء والطاقات ‏المتجددة والمياه في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول التعريف بقطاعات ‏عمل وزارة الطاقة، واستعراض أولوياتها في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والطاقة ‏المتجددة بشقيها الشمسي والريحي، إضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة فرص ‏استقطاب الشركات الأوروبية للمساهمة في المشاريع الاستثمارية ضمن هذه القطاعات.‏

كما بحث الجانبان إمكانية إعداد استراتيجية للدعم الفني، وتعزيز التعاون بما يواكب احتياجات ‏قطاعي الكهرباء والمياه وأولويات تطويرهما.‏

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومعاونه ‏لشؤون التخطيط والتعاون الدولي خالد الغازي، ومدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة فراس ‏كردوش.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 4 من الشهر الجاري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ‏سوريا ‏ميخائيل أونماخت، واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي تواجهه، ‏والاحتياجات ‏اللازمة لتطويره، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏