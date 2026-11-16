وزارة الطاقة تبحث مع وفد أوروبي آفاق دعم مشاريع الكهرباء والمياه

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان مع رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ليبور خلاد، ومع كاتيكا هاجرولاهوفيك من بنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون الممكنة وأولويات الوزارة في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والمياه في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول التعريف بقطاعات عمل وزارة الطاقة، واستعراض أولوياتها في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والطاقة المتجددة بشقيها الشمسي والريحي، إضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة فرص استقطاب الشركات الأوروبية للمساهمة في المشاريع الاستثمارية ضمن هذه القطاعات.
كما بحث الجانبان إمكانية إعداد استراتيجية للدعم الفني، وتعزيز التعاون بما يواكب احتياجات قطاعي الكهرباء والمياه وأولويات تطويرهما.
حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومعاونه لشؤون التخطيط والتعاون الدولي خالد الغازي، ومدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة فراس كردوش.
وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 4 من الشهر الجاري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي تواجهه، والاحتياجات اللازمة لتطويره، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.