مباحثات سورية – سعودية لتسهيل حركة الركاب ونقل البضائع ‏

دمشق-سانا

بحثت وزارة النقل السورية مع ممثلين عن وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع ‏عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع النقل، وتسهيل حركة ‏الركاب ونقل البضائع بين البلدين.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات ‏المشتركة، أبرزها تعزيز انسيابية حركة النقل والترانزيت، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويرها، ‏بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات النقل لأغراض السياحة والعمرة وغيرها، موضحةً أن ‏الجانبين بحثا تحسين البنية التحتية لقطاع النقل، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، بما ‏يسهم في تعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري.‏

مطالب لتسهيل حركة الشاحنات والسائقين

فيما يتعلق بنقل البضائع والشاحنات، لفتت الوزارة إلى طرح مطالب سوريا التي تتعلق بزيادة ‏العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي السعودية، وتمديد فترة السماح ‏للشاحنات التي تجاوزت العمر المحدد، ريثما يُستكمل المشروع الوطني لاستبدال الشاحنات.‏

وتضمنت المطالب وفق الوزارة أيضاً تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على تأشيرات ‏الدخول، لتسهيل حركة سائقي الشاحنات والمسافرين، إلى جانب دراسة إمكانية فتح منفذ عبور عبر ‏الأراضي العراقية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة النقل، ويعزز الربط الإقليمي.‏

وأكد المشاركون بالاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية خلال المرحلة المقبلة، ‏لمتابعة الملفات المطروحة ودراسة الحلول المناسبة للتحديات القائمة، بما يسهم في تطوير قطاع ‏النقل وتعزيز التعاون بين البلدين.‏

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ27 من آب الماضي، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية ‏في المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، ‏مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي السكك ‏الحديدية والطرق، وذلك في فندق الفورسيزون بدمشق.‏