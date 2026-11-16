مباحثات سورية – سعودية لتسهيل حركة الركاب ونقل البضائع ‏

دمشق-سانا
بحثت وزارة النقل السورية مع ممثلين عن وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع النقل، وتسهيل حركة الركاب ونقل البضائع بين البلدين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها تعزيز انسيابية حركة النقل والترانزيت، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويرها، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات النقل لأغراض السياحة والعمرة وغيرها، موضحةً أن الجانبين بحثا تحسين البنية التحتية لقطاع النقل، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري.
مطالب لتسهيل حركة الشاحنات والسائقين
فيما يتعلق بنقل البضائع والشاحنات، لفتت الوزارة إلى طرح مطالب سوريا التي تتعلق بزيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي السعودية، وتمديد فترة السماح للشاحنات التي تجاوزت العمر المحدد، ريثما يُستكمل المشروع الوطني لاستبدال الشاحنات.
وتضمنت المطالب وفق الوزارة أيضاً تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على تأشيرات الدخول، لتسهيل حركة سائقي الشاحنات والمسافرين، إلى جانب دراسة إمكانية فتح منفذ عبور عبر الأراضي العراقية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة النقل، ويعزز الربط الإقليمي.
وأكد المشاركون بالاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة الملفات المطروحة ودراسة الحلول المناسبة للتحديات القائمة، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون بين البلدين.
وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ27 من آب الماضي، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي السكك الحديدية والطرق، وذلك في فندق الفورسيزون بدمشق.