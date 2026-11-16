مباحثات سورية أممية لدعم عودة اللاجئين وتمكينهم اقتصادياً

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (‏UNHCR‏)، برئاسة ‏مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطونيو ليس غارسيا، سبل تعزيز التعاون لدعم عودة اللاجئين والنازحين، ‏وآليات مساندة الحكومة السورية في هذا المجال.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول أهمية الانتقال من الاستجابة الإنسانية قصيرة ‏الأمد إلى مسارات التعافي المستدام، من خلال تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.‏

وناقش الجانبان آليات التمكين الاقتصادي للعائدين، عبر برامج التدريب المهني وتعزيز فرص حصولهم على التمويل ‏والخدمات المالية، إضافة إلى تطوير برامج التمويل الأصغر بالتعاون مع المصارف المحلية والمؤسسات الدولية.‏

وأكد الوزير برنية أهمية تكامل الجهود الحكومية والدولية للوصول إلى حلول مستدامة.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش بحث، في وقت سابق اليوم، مع مساعد ‏المفوض السامي لشؤون العمليات أنطونيو ليس غارسيا، مسار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية، وسبل ‏تطويره.‏