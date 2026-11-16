مباحثات سورية أممية لدعم عودة اللاجئين وتمكينهم اقتصادياً

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطونيو ليس غارسيا، سبل تعزيز التعاون لدعم عودة اللاجئين والنازحين، وآليات مساندة الحكومة السورية في هذا المجال.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول أهمية الانتقال من الاستجابة الإنسانية قصيرة الأمد إلى مسارات التعافي المستدام، من خلال تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.
وناقش الجانبان آليات التمكين الاقتصادي للعائدين، عبر برامج التدريب المهني وتعزيز فرص حصولهم على التمويل والخدمات المالية، إضافة إلى تطوير برامج التمويل الأصغر بالتعاون مع المصارف المحلية والمؤسسات الدولية.
وأكد الوزير برنية أهمية تكامل الجهود الحكومية والدولية للوصول إلى حلول مستدامة.
وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش بحث، في وقت سابق اليوم، مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطونيو ليس غارسيا، مسار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية، وسبل تطويره.