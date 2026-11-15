الأعلاف تحدد سعر شراء طن الذرة الصفراء المجففة من المزارعين

دمشق-سانا

حددت المؤسسة العامة للأعلاف سعر شراء طن الذرة الصفراء المجففة من المزارعين بـ 43.500 ليرة سورية، عند نسبة رطوبة %14، مع مراعاة تعديل السعر وفق درجة الرطوبة عند الاستلام.

وأوضح مدير عام المؤسسة حسين شهاب في تصريح نشرته قناة وزارة الزراعة على تلغرام اليوم الأحد أن المؤسسة ستبدأ باستلام محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2026 اعتباراً من 16 تشرين الثاني الجاري، من جميع المزارعين، وفق الطاقة الإنتاجية للمجففات، وذلك في مراكز التجفيف المعتمدة.

وبين شهاب أن المؤسسة أعادت تأهيل وصيانة مجففات الذرة الصفراء في الرقة، بعد خروجها من الخدمة لمدة 14 عاماً، لتصبح جاهزة لاستقبال المحصول وتجفيفه.

وارتفع إنتاج الذرة الصفراء في سوريا خلال العام الجاري إلى 475.232 طناً، مقارنة ‏بـ 332.573 طناً في العام الماضي، محققاً زيادةً بنسبة 42 بالمئة، فيما يغطي الإنتاج ‏المحلي نحو 50 بالمئة من احتياجات البلاد من المحصول، وفق بيانات وزارة ‏الزراعة.