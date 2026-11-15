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فرع إكثار البذار في حماة يبدأ بيع بذار القمح للمزارعين

photo 2026 11 15 13 22 57 فرع إكثار البذار في حماة يبدأ بيع بذار القمح للمزارعين

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة، اليوم الأحد، بيع بذار القمح للمزارعين للموسم ‏الزراعي 2026-2027.‏

وأوضح مدير الفرع وضاح الحمود في تصريح لمراسل سانا، أن البيع يشمل أصناف دوما 1 ‏ودوما 3 ودوما 4 وشام 7 وشام 10، مشيراً إلى أن اختيار الصنف المناسب يتم وفق الخارطة ‏الصنفية الصادرة عن هيئة البحوث العلمية الزراعية.‏

ولفت الحمود إلى أن آلية البيع تجري وفق التراخيص الزراعية الصادرة عن مديرية الزراعة، ‏موضحاً أن سعر البذار لهذا العام 66 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وفق السعر المعتمد من وزارة ‏الزراعة.‏

وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على إنتاج بذار محسنة ذات مواصفات فنية معتمدة، من خلال ‏التعاقد مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد ‏القطاع الزراعي ببذار عالية الجودة، ما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين مردود المحاصيل ‏الاستراتيجية، ولا سيما محصول القمح.‏

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