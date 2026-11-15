فرع إكثار البذار في حماة يبدأ بيع بذار القمح للمزارعين

حماة-سانا
بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة، اليوم الأحد، بيع بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي 2026-2027.
وأوضح مدير الفرع وضاح الحمود في تصريح لمراسل سانا، أن البيع يشمل أصناف دوما 1 ودوما 3 ودوما 4 وشام 7 وشام 10، مشيراً إلى أن اختيار الصنف المناسب يتم وفق الخارطة الصنفية الصادرة عن هيئة البحوث العلمية الزراعية.
ولفت الحمود إلى أن آلية البيع تجري وفق التراخيص الزراعية الصادرة عن مديرية الزراعة، موضحاً أن سعر البذار لهذا العام 66 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وفق السعر المعتمد من وزارة الزراعة.
وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على إنتاج بذار محسنة ذات مواصفات فنية معتمدة، من خلال التعاقد مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد القطاع الزراعي ببذار عالية الجودة، ما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين مردود المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما محصول القمح.