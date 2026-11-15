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اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة التوليد الحرارية بحلب

3X3A9764 Copy اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة التوليد الحرارية بحلب
من توقيع اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة ‏Energy Care التشيكية لتأهيل مجموعات بمحطة توليد حلب الحرارية-دمشق-15-11-2026-سانا

دمشق-سانا

وقعت الشركة السورية للكهرباء ‏SEC‏، اليوم الأحد، اتفاقية مع ‏شركة ‏Energy Care‏ التشيكية لإعادة تأهيل المجموعات ‏الثانية، والثالثة، والرابعة في محطة توليد حلب الحرارية، ‏باستطاعة إجمالية 639 ميغاواط، وذلك في مبنى وزارة الطاقة ‏بدمشق.‏

وتبلغ المدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمال تأهيل ‏المجموعة الثانية في محطة توليد حلب الحرارية 30 شهراً، ‏مقابل 18 شهراً للمجموعة الثالثة، و24 شهراً للمجموعة ‏الرابعة، وباستطاعة 213 لكل منها. ‏

‏ وستسهم أعمال إعادة التأهيل، ودخول المجموعات الثلاث ‏بالخدمة، في رفع الاستطاعة التوليدية التصميمية ‏الإجمالية لمحطة حلب الحرارية إلى نحو 1040 ميغاواط. ‏

3X3A9846 Copy اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة التوليد الحرارية بحلب
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