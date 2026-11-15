اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة التوليد الحرارية بحلب

دمشق-سانا
وقعت الشركة السورية للكهرباء SEC، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة Energy Care التشيكية لإعادة تأهيل المجموعات الثانية، والثالثة، والرابعة في محطة توليد حلب الحرارية، باستطاعة إجمالية 639 ميغاواط، وذلك في مبنى وزارة الطاقة بدمشق.
وتبلغ المدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد حلب الحرارية 30 شهراً، مقابل 18 شهراً للمجموعة الثالثة، و24 شهراً للمجموعة الرابعة، وباستطاعة 213 لكل منها.
وستسهم أعمال إعادة التأهيل، ودخول المجموعات الثلاث بالخدمة، في رفع الاستطاعة التوليدية التصميمية الإجمالية لمحطة حلب الحرارية إلى نحو 1040 ميغاواط.