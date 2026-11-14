شركات تركية متخصصة بإكسسوارات الألبسة تبحث فرص التوسع في السوق السورية

دمشق-سانا
استعرضت شركات تركية متخصصة في تصنيع إكسسوارات الألبسة، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج (TAFMEX SYRIA 2026)، المقام في مدينة المعارض بدمشق، منتجاتها وتقنياتها في مجال التصنيع، وبحثت فرص تعزيز حضورها في السوق السورية وتوسيع علاقاتها التجارية مع المصانع والمنتجين المحليين.
وأوضح ممثل شركة “راي إكس” لصناعة الإكسسوارات محمد أوسر لـ سانا، أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل المباشر بين الشركات والمصانع العاملة في قطاع النسيج، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات.
وبيّن أن مشاركة الشركة تهدف إلى التعريف بخبراتها ومنتجاتها المتخصصة في تصنيع مستلزمات الألبسة والأحذية والحقائب، والتي تشمل الإكسسوارات المعدنية، والقطع المطاطية والسيليكونية والجلدية، إضافة إلى المنتجات المصنعة بتقنية التردد العالي (High Frequency).
وأشار أوسر إلى أن الشركة تتطلع إلى إقامة علاقات مباشرة مع المصانع والمنتجين السوريين، والاستفادة من المعرض لعرض خبراتها الفنية وتوسيع مجالات التعاون مع السوق المحلية، بما يتيح توفير خيارات متنوعة من مستلزمات الإنتاج، ويفتح المجال أمام شراكات صناعية وتجارية تلبي احتياجات قطاع الألبسة والجلود في سوريا.
إكسسوارات تواكب متطلبات صناعة الألبسة
من جهته، بيّن مندوب المبيعات في شركة “فينكس” لصناعة الأزرار والإكسسوارات أيوب الطيبة لـ سانا، أن المعرض يمثل فرصة للتعريف بمنتجات الشركات العاملة في قطاع مستلزمات الألبسة، والتواصل المباشر مع الصناعيين والتجار، والتعرف على احتياجات السوق، بما يتيح توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.
وأوضح أن مشاركة الشركة تهدف إلى تعزيز حضور منتجاتها في السوق السورية، من خلال عرض تشكيلات متنوعة من الأزرار وإكسسوارات الزينة المستخدمة في صناعة الألبسة، ولا سيما النسائية منها، بما يواكب تطورات التصاميم واتجاهات الموضة.
ولفت الطيبة إلى تطلع الشركة إلى توسيع شبكة تعاملاتها مع المصانع السورية، وإقامة علاقات تجارية مباشرة تسهم في تلبية احتياجات السوق من الأزرار والإكسسوارات بمختلف أشكالها وخاماتها وتصاميمها، مشيراً إلى وجود تعاملات قائمة مع تجار في دمشق وحلب، وأن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لتوسيع هذه التعاملات وبناء شراكات جديدة تعزز التبادل التجاري بين البلدين.
وكان المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج بدورته الخامسة، انطلق في 12 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 45 شركة سورية وتركية، وشكل منصة جمعت الشركات العاملة في قطاع النسيج، لاستعراض أحدث التقنيات والخبرات والمنتجات والخدمات في مجالات الأقمشة والنسيج ومستلزماته، وذلك على مدى ثلاثة أيام.