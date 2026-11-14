شركات تركية متخصصة بإكسسوارات الألبسة تبحث فرص التوسع في السوق السورية

دمشق-سانا

استعرضت شركات تركية متخصصة في تصنيع إكسسوارات الألبسة، خلال مشاركتها ‏في الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات ‏الإنتاج (‏TAFMEX SYRIA 2026‏)، المقام في مدينة المعارض بدمشق، منتجاتها ‏وتقنياتها في مجال التصنيع، وبحثت فرص تعزيز حضورها في السوق السورية وتوسيع ‏علاقاتها التجارية مع المصانع والمنتجين المحليين.‏

وأوضح ممثل شركة “راي إكس” لصناعة الإكسسوارات محمد أوسر لـ سانا، أن ‏المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل المباشر بين الشركات والمصانع العاملة في قطاع ‏النسيج، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص ‏التعاون والشراكات.‏

وبيّن أن مشاركة الشركة تهدف إلى التعريف بخبراتها ومنتجاتها المتخصصة في تصنيع ‏مستلزمات الألبسة والأحذية والحقائب، والتي تشمل الإكسسوارات المعدنية، والقطع ‏المطاطية والسيليكونية والجلدية، إضافة إلى المنتجات المصنعة بتقنية التردد العالي ‌‏(‏High Frequency‏).‏

وأشار أوسر إلى أن الشركة تتطلع إلى إقامة علاقات مباشرة مع المصانع والمنتجين ‏السوريين، والاستفادة من المعرض لعرض خبراتها الفنية وتوسيع مجالات التعاون مع ‏السوق المحلية، بما يتيح توفير خيارات متنوعة من مستلزمات الإنتاج، ويفتح المجال أمام ‏شراكات صناعية وتجارية تلبي احتياجات قطاع الألبسة والجلود في سوريا.‏

‏إكسسوارات تواكب متطلبات صناعة الألبسة

من جهته، بيّن مندوب المبيعات في شركة “فينكس” لصناعة الأزرار والإكسسوارات ‏أيوب الطيبة لـ سانا، أن المعرض يمثل فرصة للتعريف بمنتجات الشركات العاملة في ‏قطاع مستلزمات الألبسة، والتواصل المباشر مع الصناعيين والتجار، والتعرف على ‏احتياجات السوق، بما يتيح توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات ‏المشاركة.‏

وأوضح أن مشاركة الشركة تهدف إلى تعزيز حضور منتجاتها في السوق السورية، من ‏خلال عرض تشكيلات متنوعة من الأزرار وإكسسوارات الزينة المستخدمة في صناعة ‏الألبسة، ولا سيما النسائية منها، بما يواكب تطورات التصاميم واتجاهات الموضة.‏

ولفت الطيبة إلى تطلع الشركة إلى توسيع شبكة تعاملاتها مع المصانع السورية، وإقامة ‏علاقات تجارية مباشرة تسهم في تلبية احتياجات السوق من الأزرار والإكسسوارات ‏بمختلف أشكالها وخاماتها وتصاميمها، مشيراً إلى وجود تعاملات قائمة مع تجار في ‏دمشق وحلب، وأن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لتوسيع هذه التعاملات وبناء ‏شراكات جديدة تعزز التبادل التجاري بين البلدين.‏

وكان المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج بدورته ‏الخامسة، انطلق في 12 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 45 شركة سورية وتركية، ‏وشكل منصة جمعت الشركات العاملة في قطاع النسيج، لاستعراض أحدث التقنيات ‏والخبرات والمنتجات والخدمات في مجالات الأقمشة والنسيج ومستلزماته، وذلك على ‏مدى ثلاثة أيام.‏