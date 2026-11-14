اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعدل أسعار المشتقات النفطية

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اليوم الأحد نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية.

وحددت اللجنة في نشرتها أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 15 تشرين الثاني الجاري، الساعة 12:00 ‏صباحاً كما يلي‎:

بنزين 95 : 195 ل.س

بنزين 90 : 185 ل.س

مازوت أول : 150 ل.س

غاز منزلي : 1600 ل.س

غاز صناعي : 2560 ل.س

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت في أيلول الماضي، نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية.

وفي الـ 23 من شهر حزيران الماضي، أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الجهات المختصة في قطاع النفط والثروة المعدنية.

وتتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في ضوء المعطيات والعوامل المؤثرة في أسعارها محلياً ودولياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، وتعمل أيضاً على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري.