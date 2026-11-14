وزارة المالية تصدر قراراً لتسريع إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل

دمشق-سانا
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بشأن خطة إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وإتاحة التسوية الطوعية لكبار المكلفين الراغبين بها.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة في القرار.
وكانت وزارة المالية أطلقت في وقت سابق اليوم، خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري”.