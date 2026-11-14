وزارة المالية تصدر قراراً لتسريع إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل

دمشق-سانا‏

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بشأن خطة إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما ‏قبل، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير ‏محددة، وإتاحة التسوية الطوعية لكبار المكلفين الراغبين بها.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100% ‏من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق ‏الشروط والإجراءات المحددة في القرار.‏

وكانت وزارة المالية أطلقت في وقت سابق اليوم، خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام ‌‏‌‏‌‏2025 وما قبل، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد ‏بشري”.‏