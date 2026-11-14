ريادة الأعمال رافعة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار ‏وخلق فرص العمل في سوريا

دمشق-سانا
تكتسب ريادة الأعمال أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني والتعافي الاقتصادي، من خلال تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل واستثمار الكفاءات الوطنية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، تسهم في تلبية احتياجات السوق وتطوير أساليب العمل وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت المستشارة في مجال التحول والابتكار نبال إدلبي في تصريح لـ سانا، أن التميز بين رائد الأعمال وصاحب المشروع التقليدي لا يرتبط بحجم المشروع، وإنما بطريقة التفكير والقدرة على الابتكار واكتشاف الفرص وتحويلها إلى مشاريع تخلق قيمة اقتصادية أو اجتماعية، مبينة أن ريادة الأعمال تقوم على المبادرة والمرونة وفهم احتياجات السوق، إلى جانب امتلاك مهارات التخطيط والإدارة والتسويق وبناء الشراكات.
ولفتت إدلبي إلى أن تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ يبدأ بتحديد المشكلة المراد معالجتها، ودراسة احتياجات المستفيدين والتحقق من وجود طلب حقيقي على المنتج أو الخدمة، قبل تطوير نموذج أولي واختباره وتعديله تمهيداً للتوسع، مؤكدة أهمية دور حاضنات الأعمال والجامعات ومراكز الابتكار في توفير التدريب والإرشاد وربط أصحاب الأفكار بالمستثمرين والشركاء.
رافعة مهمة للتعافي الاقتصادي
وفيما يتعلق بدور ريادة الأعمال في الاقتصاد السوري، أكدت إدلبي أن هذا القطاع يمكن أن يشكل رافعة مهمة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن سوريا تمتلك طاقات بشرية وكفاءات علمية ومهنية داخلها وخارجها، يمكن استثمارها في بناء منظومة ريادية فاعلة.
وأشارت إدلبي إلى اتساع مجالات ريادة الأعمال في سوريا، ولا سيما في تطوير الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى الحلول الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن استثمار هذه الفرص يتطلب بيئة اقتصادية ومؤسساتية داعمة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأكدت إدلبي أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، من خلال تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات والعمل الجماعي، وإتاحة المجال أمام الطلاب لتطوير مشاريع تطبيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، تضم حاضنات ومسرّعات الأعمال، وبرامج الإرشاد والتوجيه، والتمويل الأولي، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وفتح قنوات تسهّل وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق.
فرص للتوسع بإمكانات محدودة
بدوره بيّن عبدالله العثمان من فريق “كاتاليست ستارت أب سوريا” لريادة الاعمال لـ سانا، أن الشركات الناشئة تتيح إمكانية الانطلاق بإمكانات وتكاليف محدودة، مع فرص للتوسع السريع بعد إثبات جدوى نموذج العمل، موضحاً أن المشروع يبدأ غالباً بنموذج أولي مبسط قابل للتطبيق “MVP”، يتيح اختبار المنتج أو الخدمة في السوق وتطويرهما قبل الانتقال إلى مراحل التوسع.
وأشار العثمان إلى أن تحويل المشاريع التقليدية إلى مشاريع تعتمد على الحلول التقنية يمثل أحد أبرز مسارات النمو، ولا سيما أنظمة البرمجيات كخدمة “SaaS”، التي تسهم في ربط الخدمات والأنشطة المختلفة، وسد الفجوات في السوق، وتوسيع نطاق العمل والوصول إلى مستفيدين في مدن ومناطق متعددة.
التكنولوجيا واستثمار الكفاءات السورية
تعكس تجارب رواد الأعمال السوريين أهمية الاستثمار في الكفاءات والخبرات الوطنية، وقدرتها على تطوير مشاريع تقنية والوصول بها إلى أسواق خارجية، ما يعزز حضور الابتكار السوري في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
واستعرض رائد الأعمال عبدالوهاب عميرة لـ سانا، تجربته في تأسيس شركة في الولايات المتحدة بمشاركة مؤسسين سوريين، تخصصت في مجال سلامة وأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتمكنت من استقطاب شركات أمريكية كبرى ضمن قاعدة عملائها، قبل أن تستحوذ عليها شركة أمريكية كبرى.
وأشار عميرة إلى عمله حالياً على مشروع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير نموذج ذكاء اصطناعي سوري، معتبراً أن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال لتطوير الخدمات وابتكار حلول تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد.
وشهدت سوريا مؤخراً فعاليات “ستارت أب سوريا 2026″، التي تضمنت عروضاً لمشاريع ناشئة، ولقاءات مع مستثمرين، وتكريم مبادرات ريادية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وتوسيع فرص الاستثمار والنمو، وتسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية.