ريادة الأعمال رافعة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار ‏وخلق فرص العمل في سوريا

دمشق-سانا‏

تكتسب ريادة الأعمال أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني ‏والتعافي الاقتصادي، من خلال تحفيز الإنتاج وخلق فرص ‏العمل واستثمار الكفاءات الوطنية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى ‏مشاريع ذات قيمة مضافة، تسهم في تلبية احتياجات السوق ‏وتطوير أساليب العمل وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية ‏لمختلف القطاعات الاقتصادية‎.‎

وأوضحت المستشارة في مجال التحول والابتكار نبال إدلبي في ‏تصريح لـ سانا، أن التميز بين رائد الأعمال وصاحب المشروع ‏التقليدي لا يرتبط بحجم المشروع، وإنما بطريقة التفكير والقدرة ‏على الابتكار واكتشاف الفرص وتحويلها إلى مشاريع تخلق قيمة ‏اقتصادية أو اجتماعية، مبينة أن ريادة الأعمال تقوم على ‏المبادرة والمرونة وفهم احتياجات السوق، إلى جانب امتلاك ‏مهارات التخطيط والإدارة والتسويق وبناء الشراكات‎.‎

ولفتت إدلبي إلى أن تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ يبدأ ‏بتحديد المشكلة المراد معالجتها، ودراسة احتياجات المستفيدين ‏والتحقق من وجود طلب حقيقي على المنتج أو الخدمة، قبل ‏تطوير نموذج أولي واختباره وتعديله تمهيداً للتوسع، مؤكدة ‏أهمية دور حاضنات الأعمال والجامعات ومراكز الابتكار في ‏توفير التدريب والإرشاد وربط أصحاب الأفكار بالمستثمرين ‏والشركاء‎.‎

رافعة مهمة للتعافي الاقتصادي

وفيما يتعلق بدور ريادة الأعمال في الاقتصاد السوري، أكدت ‏إدلبي أن هذا القطاع يمكن أن يشكل رافعة مهمة للتعافي ‏الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد، من خلال تحفيز الإنتاج ‏المحلي وتطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ‏مشيرة إلى أن سوريا تمتلك طاقات بشرية وكفاءات علمية ‏ومهنية داخلها وخارجها، يمكن استثمارها في بناء منظومة ‏ريادية فاعلة‎.‎

وأشارت إدلبي إلى اتساع مجالات ريادة الأعمال في سوريا، ‏ولا سيما في تطوير الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، ‏ومشاريع الطاقة المتجددة، والخدمات التعليمية والصحية، إضافة ‏إلى الحلول الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ‏مؤكدة أن استثمار هذه الفرص يتطلب بيئة اقتصادية ومؤسساتية ‏داعمة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات، ‏وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص‎.‎

وأكدت إدلبي أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المدارس ‏والجامعات، من خلال تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي ‏وحل المشكلات والعمل الجماعي، وإتاحة المجال أمام الطلاب ‏لتطوير مشاريع تطبيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع‎.‎

وأشارت إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة لدعم رواد ‏الأعمال، تضم حاضنات ومسرّعات الأعمال، وبرامج الإرشاد ‏والتوجيه، والتمويل الأولي، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس ‏الشركات، وفتح قنوات تسهّل وصول منتجاتها وخدماتها إلى ‏الأسواق‎.‎

فرص للتوسع بإمكانات محدودة

بدوره بيّن عبدالله العثمان من فريق “كاتاليست ستارت أب ‏سوريا” لريادة الاعمال لـ سانا، أن الشركات الناشئة تتيح إمكانية ‏الانطلاق بإمكانات وتكاليف محدودة، مع فرص للتوسع السريع ‏بعد إثبات جدوى نموذج العمل، موضحاً أن المشروع يبدأ غالباً ‏بنموذج أولي مبسط قابل للتطبيق‎ “MVP”‎، يتيح اختبار المنتج ‏أو الخدمة في السوق وتطويرهما قبل الانتقال إلى مراحل ‏التوسع‎.‎

وأشار العثمان إلى أن تحويل المشاريع التقليدية إلى مشاريع ‏تعتمد على الحلول التقنية يمثل أحد أبرز مسارات النمو، ولا ‏سيما أنظمة البرمجيات كخدمة‎ “SaaS”‎، التي تسهم في ربط ‏الخدمات والأنشطة المختلفة، وسد الفجوات في السوق، وتوسيع ‏نطاق العمل والوصول إلى مستفيدين في مدن ومناطق متعددة‎.‎

التكنولوجيا واستثمار الكفاءات السورية

تعكس تجارب رواد الأعمال السوريين أهمية الاستثمار في ‏الكفاءات والخبرات الوطنية، وقدرتها على تطوير مشاريع تقنية ‏والوصول بها إلى أسواق خارجية، ما يعزز حضور الابتكار ‏السوري في القطاعات الاقتصادية الحديثة‎.‎

واستعرض رائد الأعمال عبدالوهاب عميرة لـ سانا، تجربته في ‏تأسيس شركة في الولايات المتحدة بمشاركة مؤسسين سوريين، ‏تخصصت في مجال سلامة وأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي، ‏وتمكنت من استقطاب شركات أمريكية كبرى ضمن قاعدة ‏عملائها، قبل أن تستحوذ عليها شركة أمريكية كبرى‎.‎

وأشار عميرة إلى عمله حالياً على مشروع جديد في مجال ‏الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير نموذج ذكاء اصطناعي ‏سوري، معتبراً أن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً واسعة أمام رواد ‏الأعمال لتطوير الخدمات وابتكار حلول تسهم في خدمة المجتمع ‏ودعم الاقتصاد‎.‎

وشهدت سوريا مؤخراً فعاليات “ستارت أب سوريا 2026″، ‏التي تضمنت عروضاً لمشاريع ناشئة، ولقاءات مع مستثمرين، ‏وتكريم مبادرات ريادية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم ‏الشركات الناشئة، وتوسيع فرص الاستثمار والنمو، وتسليط ‏الضوء على دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية‎.‎