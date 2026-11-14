مزارعو بلدة الكبر في دير الزور يبدؤون حصاد موسم السمسم

دير الزور -سانا

بدأ المزارعون في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، حصاد موسم محصول السمسم الذي يعد من الزراعات الصيفية المهمة والتقليدية التي يعتمد عليها عدد من المزارعين في البلدة لتحسين دخلهم السنوي.

وأوضح رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة الكبر محمد عيسى الخليفة في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن المساحة الإجمالية لمحصول السمسم في البلدة للقطاعين التعاوني والخاص تبلغ 14900 دونم، منها 8000 دونم للقطاع التعاوني و 6900 دونم للقطاع الخاص.

محصول السمسم بديل من المحاصيل الأخرى لقلة التكاليف

وأشار الخليفة إلى أن السمسم محصول صيفي توجه المزارعون لزراعته لقلة تكاليفه قياساً بالمحاصيل الأخرى التي تم العزوف عن زراعتها، لأنها باتت لا تجد سوقاً لتصريفها، لافتاً إلى أن إنتاج الدونم من السمسم في أفضل الأحوال يتراوح بين 50 و100 كيلوغرام، وفي حال كانت الظروف الجوية غير ملائمة لا يتجاوز إنتاج الدونم 40 كيلوغراماً.

وبين الخليفة أن إنتاج السمسم لهذا العام في بعض المناطق جيد، لكن الموسم تعرض لأضرار كبيرة هذا العام بسبب السيول التي ضربت البلدة وتسببت بغمر الأراضي المزروعة، حيث قدرت الأضرار بـ 1500 دونم من السمسم، لافتاً إلى أن أسعار السمسم تتراوح بين 210 و 220 ليرة للكيلوغرام الواحد.

دعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج

من جهته بين المزارع غازي حمد العلي في تصريح مماثل أن موسم محصول السمسم لهذا العام ضعيف ولم يتم دعم الأراضي المزروعة بالسماد بسبب ارتفاع أسعاره، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ما أثر في ري المحصول، ومن ثم انخفاض الإنتاج، آملاً من الجهات المعنية دعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة.

بدوره أوضح المزارع عيسى خضر رداد، أن تكلفة دونم السمسم تبلغ نحو 100 دولار، ويبلغ سعر الكيلوغرام منه 220 ليرة سورية، مبيناً أنه زرع 10 دونمات من السمسم، وأنتجت 140 كيلوغراماً، ولافتاً إلى الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها موسم السمسم بسبب الآفات والحشرات وارتفاع أسعار المبيدات الزراعية، ومطالباً الجهات المعنية بتوفير المحروقات ومستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين حتى يستمر في زراعته.

يُذكر أن مزارعي محصول السمسم في محافظة دير الزور يواجهون خسائر ومعاناة كبيرة، ولا سيما مع تعرض المحاصيل مؤخراً لسيول جارفة وأمطار غزيرة، أدت إلى غمر وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخاصة في بلدة الكبر غربي المحافظة، ما تسبب بفقدان وضياع كامل لموسم السمسم ووضع المزارعين أمام خسائر مادية كبيرة.