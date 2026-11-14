سوريا تبحث في جنيف خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

دمشق-سانا ‏

بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال سلسلة اجتماعات وجلسات عمل في مدينة جنيف ‏السويسرية، التحضيرات والإجراءات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية (‏WTO‏)، في خطوة ‏تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في منظومة التجارة الدولية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماعات تناولت متطلبات الانضمام والإصلاحات التشريعية ‏والمؤسسية اللازمة، إلى جانب الخطوات التي يتطلبها هذا المسار على المستوى الوطني، بما يمهّد لاستعادة سوريا ‏حضورها في منظومة التجارة العالمية، وتوسيع آفاق علاقاتها التجارية.‏

وضم الوفد كلاً من مدير التعاون الدولي أحمد عنكير، ومدير التخطيط والاستثمار أسامة العمر.‏

وتعد منظمة التجارة العالمية (‏WTO‏)، التي تأسست عام 1995 ومقرها مدينة جنيف السويسرية، الإطار الدولي الناظم ‏لقواعد التجارة بين الدول، إذ تعمل على تسهيل انسياب التجارة العالمية، وخفض العوائق التجارية، وتعزيز الشفافية والقدرة ‏على التنبؤ بالسياسات التجارية، إلى جانب تسوية النزاعات التجارية بين أعضائها.‏