سوريا تبحث في جنيف خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

دمشق-سانا
بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال سلسلة اجتماعات وجلسات عمل في مدينة جنيف السويسرية، التحضيرات والإجراءات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في منظومة التجارة الدولية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماعات تناولت متطلبات الانضمام والإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، إلى جانب الخطوات التي يتطلبها هذا المسار على المستوى الوطني، بما يمهّد لاستعادة سوريا حضورها في منظومة التجارة العالمية، وتوسيع آفاق علاقاتها التجارية.
وضم الوفد كلاً من مدير التعاون الدولي أحمد عنكير، ومدير التخطيط والاستثمار أسامة العمر.
وتعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تأسست عام 1995 ومقرها مدينة جنيف السويسرية، الإطار الدولي الناظم لقواعد التجارة بين الدول، إذ تعمل على تسهيل انسياب التجارة العالمية، وخفض العوائق التجارية، وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية، إلى جانب تسوية النزاعات التجارية بين أعضائها.