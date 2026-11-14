قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

دمشق-سانا‏

أكد ممثلو شركات تركية متخصصة في الأقمشة والمنسوجات ومستلزمات الإنتاج، ‏خلال مشاركتهم في معرض “‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏”، أهمية تعزيز التعاون مع ‏الشركات السورية، وتطوير التوريد المباشر للمواد الأولية، بما يحسن سلاسل الإمداد ‏وجودة المنتجات، ويوسع فرص الشراكة والاستثمار في قطاع النسيج.‏

وبيّن ممثلو الشركات في تصريحات لـ سانا، أن المعرض يتيح فرصةً للتواصل ‏المباشر مع المنتجين المحليين، والتعرف على احتياجات خطوط الإنتاج في السوق ‏السورية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات توريد الخامات والمكونات الصناعية، ‏ونقل الخبرات الفنية والتقنية.‏

مستلزمات الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد

أوضح مسؤول المبيعات في شركة “‏Fim Zipper‏” المتخصصة في صناعة ‏السحابات، رائد جرن، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى بناء علاقات تجارية ‏مباشرة مع مصنّعي الألبسة الجاهزة في سوريا، وتأسيس شراكات مستدامة معهم، ‏لافتاً إلى أهمية الموقع الجغرافي لسوريا في تسهيل عمليات التوريد وتقليص زمن ‏وصول مستلزمات الإنتاج، بما يدعم استقرار تدفق المواد الأولية، ويحسن جودة ‏المنتجات النهائية.‏

بدوره أكد مدير مصنع “تشينار يارن” المتخصص في إنتاج خيوط الغزل والنسيج، ‏محمد قاراكوش، اهتمام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق السورية، والمساهمة في ‏تلبية احتياجات قطاع النسيج من الخيوط ومستلزمات الإنتاج.‏

استثمارات جديدة في صناعة الألبسة

أوضح مدير التسويق في مجموعة “ديمكو” للملابس الجاهزة، إيجي سوغوتلو، أن ‏مشاركة المجموعة في المعرض هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى استكشاف الفرص ‏التجارية والاستثمارية المتاحة في السوق السورية، والتعرف على واقع قطاع صناعة ‏الألبسة واحتياجاته الإنتاجية.‏

ولفت سوغوتلو إلى أن المجموعة تدرس إمكانية افتتاح شركة متخصصة بصناعة ‏الألبسة الجاهزة في سوريا، بما يتيح توسيع نطاق عملياتها الإنتاجية والوصول إلى ‏أسواق جديدة.‏

من جهته، أشار صاحب شركة “كيم” لصناعة أقمشة الجينز، مالك أقدمير، إلى أن ‏المشاركة في المعرض تأتي في إطار التوجه نحو السوق السورية، والتعرف على ‏احتياجات مصانع الألبسة، موضحاً أن الشركة تسعى إلى توفير خيارات متنوعة تلبي ‏متطلبات المنتجين في قطاع الألبسة.‏

وانطلقت أمس الأول الخميس فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج ‏والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج “‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏”، الذي ‏تنظمه شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية ‏للمعارض والأسواق الدولية، في مدينة المعارض بدمشق.