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قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

2M0A7627 2 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار
من مشاركة شركات تركية في معرض TAFMEX SYRIA-دمشق-13-11-2026-سانا

دمشق-سانا‏

أكد ممثلو شركات تركية متخصصة في الأقمشة والمنسوجات ومستلزمات الإنتاج، ‏خلال مشاركتهم في معرض “‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏”، أهمية تعزيز التعاون مع ‏الشركات السورية، وتطوير التوريد المباشر للمواد الأولية، بما يحسن سلاسل الإمداد ‏وجودة المنتجات، ويوسع فرص الشراكة والاستثمار في قطاع النسيج.‏

2M0A7614 1 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

وبيّن ممثلو الشركات في تصريحات لـ سانا، أن المعرض يتيح فرصةً للتواصل ‏المباشر مع المنتجين المحليين، والتعرف على احتياجات خطوط الإنتاج في السوق ‏السورية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات توريد الخامات والمكونات الصناعية، ‏ونقل الخبرات الفنية والتقنية.‏

مستلزمات الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد

وائل جرن قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

أوضح مسؤول المبيعات في شركة “‏Fim Zipper‏” المتخصصة في صناعة ‏السحابات، رائد جرن، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى بناء علاقات تجارية ‏مباشرة مع مصنّعي الألبسة الجاهزة في سوريا، وتأسيس شراكات مستدامة معهم، ‏لافتاً إلى أهمية الموقع الجغرافي لسوريا في تسهيل عمليات التوريد وتقليص زمن ‏وصول مستلزمات الإنتاج، بما يدعم استقرار تدفق المواد الأولية، ويحسن جودة ‏المنتجات النهائية.‏

محمد قاراكوش قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

بدوره أكد مدير مصنع “تشينار يارن” المتخصص في إنتاج خيوط الغزل والنسيج، ‏محمد قاراكوش، اهتمام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق السورية، والمساهمة في ‏تلبية احتياجات قطاع النسيج من الخيوط ومستلزمات الإنتاج.‏

استثمارات جديدة في صناعة الألبسة

ايجي قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

أوضح مدير التسويق في مجموعة “ديمكو” للملابس الجاهزة، إيجي سوغوتلو، أن ‏مشاركة المجموعة في المعرض هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى استكشاف الفرص ‏التجارية والاستثمارية المتاحة في السوق السورية، والتعرف على واقع قطاع صناعة ‏الألبسة واحتياجاته الإنتاجية.‏

ولفت سوغوتلو إلى أن المجموعة تدرس إمكانية افتتاح شركة متخصصة بصناعة ‏الألبسة الجاهزة في سوريا، بما يتيح توسيع نطاق عملياتها الإنتاجية والوصول إلى ‏أسواق جديدة.‏

مالك اقدمير قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار

من جهته، أشار صاحب شركة “كيم” لصناعة أقمشة الجينز، مالك أقدمير، إلى أن ‏المشاركة في المعرض تأتي في إطار التوجه نحو السوق السورية، والتعرف على ‏احتياجات مصانع الألبسة، موضحاً أن الشركة تسعى إلى توفير خيارات متنوعة تلبي ‏متطلبات المنتجين في قطاع الألبسة.‏

وانطلقت أمس الأول الخميس فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج ‏والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج “‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏”، الذي ‏تنظمه شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية ‏للمعارض والأسواق الدولية، في مدينة المعارض بدمشق.

2M0A7607 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار
2M0A7618 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار
2M0A7625 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار
2M0A7631 قطاع النسيج السوري يستقطب اهتمام الشركات التركية لتعزيز التعاون والاستثمار
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