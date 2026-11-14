تركة الإرث الضريبي بين معالجة المالية ومطالب الصناعيين لتنشيط الإنتاج

دمشق-سانا



تعمل وزارة المالية السورية على معالجة إرث الملفات الضريبية المتراكمة، من خلال تسويات وتسهيلات، تستهدف تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار، وتهيئة بيئة ضريبية أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في استمرارية المنشآت وتنشيط الاقتصاد.



وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي في تصريح لـ سانا، وجود تعاون مستمر مع وزارة المالية، لمعالجة الإشكالات الضريبية المتراكمة، التي واجهت الصناعيين والتجار، خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما يتعلق بالاستعلامات الضريبية والتكاليف المترتبة عليهم.



وأوضح المولوي، أن وزارة المالية أصدرت عدة قرارات لمعالجة هذه الملفات من خلال لجان مختصة، بما يتيح تسوية الإشكالات وتحقيق رضا المكلفين، مشيراً إلى أن الغرفة تتابع مع الوزارة الصعوبات التي تواجه الصناعيين والتجار، وتسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.

تخفيض ضريبي إلى 15%

لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن مشروع القانون الضريبي الجديد يتجه نحو خفض معدل الضريبة إلى 15 بالمئة كحد أقصى، مقارنة بنحو 34 بالمئة حالياً بالنسبة للصناعيين والشركات غير المساهمة، معتبراً أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز النشاط الصناعي والاستثماري



وأشار المولوي إلى أهمية أن يقابل هذا التوجه التزام من الصناعيين والتجار بالإفصاح الحقيقي عن نشاطاتهم وأرباحهم وتسديد المستحقات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي والاقتصاد عموماً.

معالجة تركة التراكم الضريبي

بدوره، أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، أن الحكومة تواجه أعباءً ضريبية متراكمة تعود لعقود، حيث يعزى هذا التراكم إلى عاملين رئيسيين هما: ضعف التحصيل والإدارة، الذي تمثل في نقص الإمكانيات اللازمة للدوائر الضريبية، وتفشي الروتين والبيروقراطية، ما أدى إلى تأخر إنجاز الملف، إضافة إلى إغلاق وإفلاس العديد من الشركات والمحلات مع استمرار تكليفها ضريبياً، ما خلق مشكلة مزدوجة تجمع بين تركة التراكم الضريبي القديم وتوقف العديد من المنشآت.

قرارات جريئة وحاسمة

أكد كنعان، أن معالجة الأزمة تتجاوز القدرات الإدارية للموظفين، وتتطلب قرارات جريئة وحاسمة، تقتضي ملاحقة المتهربين من الضرائب واسترداد المستحقات منهم، في مقابل دعم الصناعيين ممن تعرضت منشآتهم للدمار.

وأوضح كنعان، أن ذلك قد يستغرق بين عامين وثلاثة أعوام، وتقوم على آلية أساسية تتمثل في التقسيط الضريبي، بحيث تباشر وزارة المالية حصر التجار والصناعيين المكلفين، ومنحهم تيسيرات تقسيط تمتد لثلاث سنوات، بما يضمن تحصيل الحقوق العامة دون إرهاق ما تبقى من منشآت ومحال قائمة.

ورأى كنعان ضرورة إعفاء المحلات المدمرة تدريجياً من جزء من الضريبة، لتصبح أداة دافعة لإعادة الإنتاج، مشيداً بإجراءات وزارة المالية وتقسيمها للمكلفين إلى زمر، ومقترحاً منح التجار والصناعيين المتضررين مهلة أطول لتحصيل المستحقات.



وكان وزير المالية محمد يسر برنية، أعلن في الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري، أن الوزارة والهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم أطلقتا “خطة المعالجة الشاملة ‏والإغلاق ‏المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة”، وذلك انطلاقاً من أهمية ‏وضع حل جذري لمعالجة التراكم الضريبي ‏للسنوات الماضية.