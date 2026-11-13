أسعار زيت الزيتون في سوريا.. بين كلفة الإنتاج وتقلبات الأسواق العالمية

دمشق-سانا

يتأثر تسعير زيت الزيتون في الأسواق المحلية بمجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها حجم الإنتاج ومستويات العرض والطلب والأسعار العالمية، إلى جانب تكاليف الزراعة والقطاف والعصر والتعبئة، فضلاً عن جودة الزيت والظروف المناخية التي تنعكس بصورة مباشرة على وفرة المحصول وكمياته المطروحة في الأسواق.

وأوضح صفوان قيروز، أحد العاملين في تجارة الزيت، في تصريح لـ سانا، أن تحديد أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية يرتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الأسعار المتداولة عالمياً، وحجم الإنتاج المحلي، ومستويات العرض والطلب، إضافة إلى تكاليف التجهيز والتعبئة والتسويق.

وبيّن قيروز أن السوق المحلية تتأثر بالاتجاهات السعرية السائدة في الأسواق العالمية، ولا سيما في الدول الكبرى المنتجة للزيت، مثل إسبانيا وتونس واليونان مشيراً إلى أن الأسعار المحلية لا تتطابق بالضرورة مع الأسعار الخارجية، لكنها تتأثر بحركتها صعوداً وهبوطاً وفقاً لظروف السوق المحلية وحجم الإنتاج المتاح.

فتح أسواق التصدير

أشار قيروز إلى أن وفرة المحصول أو تراجعه تنعكس مباشرة على حجم الكميات المطروحة في الأسواق، لافتاً إلى أن فتح أسواق التصدير يسهم في تحسين الأسعار المحلية وتقريبها من المستويات العالمية، شريطة الحفاظ على القدرة التنافسية لزيت الزيتون السوري من حيث الجودة والسعر.

وأوضح أن تأثير التجار والمستوردين في حركة الأسعار يبقى محدوداً في الظروف الطبيعية، غير أن احتكار كميات كبيرة من الإنتاج أو تخزينها لفترات معينة قد يؤدي إلى التأثير في السوق، ولا سيما عند ارتفاع الطلب أو انخفاض الكميات المتاحة للبيع.

وأضاف أن السعر النهائي للزيت لا يتوقف عند كلفة العصر فقط، بل يتأثر أيضاً بمراحل التجهيز اللاحقة، بما فيها الترقيد والفلترة والتعبئة وأجور العمالة والنقل وأسعار العبوات، وهي عناصر تدخل جميعها في احتساب الكلفة النهائية للمنتج.

تكاليف الإنتاج والجودة

من جانبه، أوضح أحمد العلي، أحد مزارعي الزيتون، في تصريح لـ سانا، أن تكاليف العناية بالأشجار والقطاف والنقل والعصر والتعبئة تعد من العوامل الأساسية التي تحدد السعر النهائي لزيت الزيتون، إلى جانب كمية المحصول ومستوى جودة الزيت المنتج.

وأشار العلي إلى أن إنتاجية أشجار الزيتون تتأثر بعدد من العوامل، من أبرزها الظروف المناخية ومعدلات الهطول المطري وعمر الأشجار ومستوى العناية الزراعية، ما ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج والكميات المتوافرة في الأسواق.

وبيّن أن جودة الزيت ترتبط بمجموعة من الممارسات التي تبدأ من موعد قطاف الثمار وسلامتها، مروراً بسرعة نقلها إلى المعاصر، وصولاً إلى آليات العصر والتخزين مؤكداً أهمية المحافظة على الثمار بعد القطاف ونقلها ضمن ظروف مناسبة لضمان الحصول على زيت يتمتع بمواصفات جيدة.

ولفت العلي إلى ضرورة مراعاة تكاليف الإنتاج عند تحديد الأسعار، بما يضمن للمزارعين تغطية نفقاتهم وتحقيق عائد مناسب، مع الأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، كما شدد على أهمية معرفة مصدر الزيت ودرجة جودته وآليات إنتاجه وحفظه، وعدم الاعتماد على السعر وحده بوصفه مؤشراً كافياً للحكم على الجودة.

توقعات بإنتاج نحو 191 ألف طن من زيت الزيتون ‏

وكانت وزارة الزراعة قدّرت الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون في سوريا خلال الموسم الحالي بنحو 954 ألفاً و730 طناً، يُخصص نحو 20 بالمئة منها لزيتون المائدة، فيما يوجّه نحو 80 بالمئة إلى العصر، مع توقع إنتاج نحو 190 ألفاً و946 طناً من زيت الزيتون، استناداً إلى نسبة عصر تبلغ 25 بالمئة.

كما أصدرت الوزارة، في الرابع من تشرين الأول الجاري، تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات حددت بموجبه مواعيد بدء قطاف محصول الزيتون وافتتاح المعاصر للموسم الزراعي 2026 وفقاً للظروف المناخية السائدة ومناطق الإنتاج والأصناف المزروعة.

وتُعد سوريا من أقدم مناطق زراعة الزيتون وإنتاج زيته في حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ اكتسب زيت الزيتون السوري مكانة متميزة وسمعة راسخة في الأسواق الخارجية بفضل خصائصه الكيميائية المميزة وتنوع أصنافه المحلية، ومن أبرز هذه الأصناف الصوراني والقيسي والخضيري والدعيبلي، التي تمنح الزيت خصائص ونكهات متباينة تعزز حضوره في الأسواق وتدعم مكانته بوصفه أحد أهم المنتجات الزراعية السورية.