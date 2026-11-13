المالية والبنك الإسلامي للتنمية تبحثان الشراكة الاستراتيجية لسوريا 2027-2029‏

دمشق-سانا
ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية في ختام أعمالها، مخرجات إطار الشراكة القطرية الاستراتيجية للأعوام 2027–2029، بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group)، باعتبار الأخيرة هي المكلفة إعداد إطار تلك الشراكة.
واستعرض البنك أبرز مخرجات البعثة، التي هدفت إلى الاستماع مباشرة إلى الأولويات الوطنية، حيث عقدت البعثة خلال خمسة أيام من المشاورات المكثفة 42 اجتماعاً مع 38 جهة، شملت وزارات ومؤسسات وجهات معنية مختلفة.
واستمع الوزير برنية إلى عرض البعثة، الذي تضمن أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها خلال اجتماعاتها وزياراتها للجهات المعنية، وما تم التوصل إليه من أولويات يمكن البناء عليها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.
أربعة محاور استراتيجية للشراكة
حددت المشاورات أربعة أهداف استراتيجية أولية لإطار الشراكة، تتمثل في استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة بناء رأس المال البشري من خلال قطاعات الصحة والتعليم والتدريب التقني ونقل المعرفة وبناء القدرات.
كما تضمنت الأهداف تعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود، كالزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال التعافي الصناعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب.
من التوصيات إلى التنفيذ العملي
أكد الوزير برنية أن الدولة السورية قطعت، رغم التحديات، شوطاً في مسار التنمية، مشدداً على ضرورة الانتقال من تحديد الأولويات والتوصيات إلى خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، كما دعا الى الاهتمام في إطار هذه الشراكة بتمويل تقوية شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أهمية سرعة مراجعة مقترحات المشاريع والدعم الفني، والعمل على حصر المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، ووضع خطط التمويل والتنفيذ بما يتيح تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والشركاء، وتحديد الاحتياجات التنموية لسوريا بصورة واضحة.
وشدد برنية على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل ما طُرح خلال المشاورات إلى عمل حقيقي وملموس، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دفع المشاريع التنموية ذات الأولوية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تعاون مؤسسي وإنجاز مرتقب
من جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها لما لقيته من تعاون، مثمنةً التنسيق خلال أعمال البعثة والمشاورات التي جرت مع الجهات السورية المعنية.
وأكدت الوزارة أنه من المتوقع إنجاز مسودة إطار الشراكة بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية خلال الأشهر القليلة القادمة.
ولفتت إلى أنه بتنسيق من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، يجري العمل على تبني أطر للشراكة مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يحقق التكامل فيما بينها ويغطي احتياجات التنمية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة.
وكانت وزارة المالية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، نظمت أمس الأول الأربعاء الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا (Technical Resilience Working Group)، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، حضورياً وعن بُعد.
والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) هو جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group) التي تعدّ مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتضم المجموعة مؤسسات متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب.