المالية والبنك الإسلامي للتنمية تبحثان الشراكة الاستراتيجية لسوريا 2027-2029‏

دمشق-سانا‏

ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية في ختام أعمالها، ‏مخرجات إطار الشراكة القطرية الاستراتيجية للأعوام 2027–2029، بين سوريا ‏ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB Group‏)، باعتبار الأخيرة هي المكلفة إعداد ‏إطار تلك الشراكة.‏

واستعرض البنك أبرز مخرجات البعثة، التي هدفت إلى الاستماع مباشرة إلى الأولويات ‏الوطنية، حيث عقدت البعثة خلال خمسة أيام من المشاورات المكثفة 42 اجتماعاً مع ‌‏38 جهة، شملت وزارات ومؤسسات وجهات معنية مختلفة.‏

واستمع الوزير برنية إلى عرض البعثة، الذي تضمن أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي ‏خلصت إليها خلال اجتماعاتها وزياراتها للجهات المعنية، وما تم التوصل إليه من ‏أولويات يمكن البناء عليها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.‏

أربعة محاور استراتيجية للشراكة

حددت المشاورات أربعة أهداف استراتيجية أولية لإطار الشراكة، تتمثل في استعادة البنية ‏التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة بناء رأس ‏المال البشري من خلال قطاعات الصحة والتعليم والتدريب التقني ونقل المعرفة وبناء ‏القدرات.‏

كما تضمنت الأهداف تعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود، كالزراعة القادرة على ‏التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال ‏التعافي الصناعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب.‏

من التوصيات إلى التنفيذ العملي

أكد الوزير برنية أن الدولة السورية قطعت، رغم التحديات، شوطاً في مسار التنمية، ‏مشدداً على ضرورة الانتقال من تحديد الأولويات والتوصيات إلى خطوات عملية ومشاريع ‏قابلة للتنفيذ، كما دعا الى الاهتمام في إطار هذه الشراكة بتمويل تقوية شبكات الحماية ‏الاجتماعية.‏

وأوضح الوزير أهمية سرعة مراجعة مقترحات المشاريع والدعم الفني، والعمل على حصر ‏المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، ووضع خطط التمويل والتنفيذ بما ‏يتيح تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والشركاء، وتحديد الاحتياجات التنموية لسوريا ‏بصورة واضحة.‏

وشدد برنية على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل ما طُرح خلال المشاورات إلى عمل ‏حقيقي وملموس، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دفع المشاريع التنموية ذات ‏الأولوية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.‏

تعاون مؤسسي وإنجاز مرتقب

من جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها لما لقيته من تعاون، مثمنةً التنسيق خلال أعمال ‏البعثة والمشاورات التي جرت مع الجهات السورية المعنية.‏

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع إنجاز مسودة إطار الشراكة بين سوريا والبنك الإسلامي ‏للتنمية خلال الأشهر القليلة القادمة.‏

ولفتت إلى أنه بتنسيق من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، يجري ‏العمل على تبني أطر للشراكة مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يحقق التكامل ‏فيما بينها ويغطي احتياجات التنمية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة.‏

وكانت وزارة المالية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور وزير المالية محمد ‏يسر برنية، نظمت أمس الأول الأربعاء الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية ‏بالتعافي في سوريا (‏Technical Resilience Working Group‏)، بمشاركة أكثر ‏من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، حضورياً وعن بُعد.‏

والبنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB‏) هو جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB ‎Group‏) التي تعدّ مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم ‏التنمية ‏الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة ‌‏الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتضم المجموعة ‏مؤسسات ‏متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب.‏