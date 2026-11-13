ريف دمشق.. تنظيم 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 5 ولغاية 11 تشرين الثاني الجاري، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلك.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات نفذت 121 جولة رقابية، شملت 1350 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تمثلت بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، وغش المستهلك.
وأشار خالد إلى أن المديرية عالجت خلال الفترة نفسها 31 شكوى مقدمة من المواطنين.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نظمت 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الأول الماضي ولغاية 4 تشرين الثاني الجاري.