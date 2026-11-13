ريف دمشق.. تنظيم 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة

ريف دمشق-سانا ‏ ‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 362 ‏ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة ‏الممتدة من 5 ولغاية 11 ‏تشرين الثاني الجاري، وذلك في إطار جهودها الرقابية ‏لمتابعة الأسواق وضبط ‏المخالفات وحماية المستهلك. ‏ ‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات ‏نفذت 121 جولة رقابية، شملت 1350 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات ‌‏تمثلت بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى تتعلق بالفواتير ‏والاشتراطات الصحية، وغش المستهلك.

وأشار خالد إلى أن المديرية عالجت خلال الفترة نفسها 31 شكوى مقدمة من ‏المواطنين.‏ ‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نظمت 309 ضبوط ‏تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة ‏الممتدة من 29 تشرين الأول ‏الماضي ولغاية 4 تشرين الثاني الجاري. ‏