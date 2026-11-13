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رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا

IMG 20261112 224315 834 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا
من زيارة رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي معهد النهوض الاقتصادي التابع للغرفة الاقتصادية في ولاية النمسا العليا-فيينا-سانا

فيينا-سانا

اطلع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، خلال زيارته معهد النهوض الاقتصادي التابع للغرفة الاقتصادية في ولاية النمسا العليا على تجربة المعهد في التدريب المهني المستمر، وبرامجه في تأهيل الكوادر وتطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك على هامش مشاركة الاتحاد في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر والمعرض المرافق له.

IMG 20261112 224315 448 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا

وأوضح الاتحاد في قناته على تلغرام اليوم الخميس أن العلي تعرف على تجربة المعهد باعتباره أكبر مؤسسة للتعليم المهني المستمر والذراع التدريبية للغرفة الاقتصادية في ولاية النمسا العليا، ودوره في تطوير المهارات المهنية وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

شارك في الزيارة نائب رئيس الاتحاد محمد سعيد شيخ الكار، والأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية مضر خوجة حيث تفقدوا أقسام المعهد، واستمعوا من القائمين عليه إلى شرح حول هيكله التنظيمي وآليات عمله وبرامجه التدريبية.

IMG 20261112 224315 938 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا

ويعد معهد النهوض الاقتصادي التابع للغرفة الاقتصادية في ولاية النمسا العليا (WIFI OÖ) المؤسسة الرائدة للتعليم المهني المستمر والتدريب وتطوير الأعمال في الولاية، ويركز على تزويد الأفراد والشركات بالمهارات العملية والحديثة التي يتطلبها سوق العمل.

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر في العاشر من تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “الصناعات الإستراتيجية: صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العربي النمساوي”، بمشاركة شركات ومؤسسات من النمسا والدول العربية وأوروبا، بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

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IMG 20261112 224315 621 1 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا
IMG 20261112 224315 717 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا
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