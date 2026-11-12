منشآت الخزن والتبريد في درعا.. تدعم استقرار الأسواق رغم تحديات الطاقة والتصدير

درعا-سانا
ذكر مدير الصناعة في درعا خالد العتمة، أن عدد منشآت الخزن والتبريد المرخصة لدى المديرية يبلغ نحو 260 منشأة موزعة في مختلف أنحاء المحافظة، وتستوعب قرابة 600 عامل، لافتاً إلى أن جزءاً منها خرج عن الخدمة نتيجة جرائم النظام البائد.
وأوضح العتمة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن هذه المنشآت تشكل ركيزة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال الحفاظ على جودة الخضار والفواكه، وإطالة مدة صلاحيتها والحد من الهدر بعد الحصاد، كما تتيح للمزارعين تسويق محاصيلهم في الأوقات المناسبة، بما يسهم في تحسين عوائدهم والحد من تقلبات الأسعار في الأسواق.
تحديات الطاقة والتسويق
من جهته، أوضح مالك الشحادات، صاحب منشأة خزن وتبريد على طريق طفس، أن منشأته تضم نحو 13 غرفة تبريد مخصصة لحفظ محاصيل الرمان والبطاطا والخوخ والدراق، بهدف الحفاظ على جودتها وإتاحتها في الأسواق خارج مواسم إنتاجها.
وبيّن الشحادات أن أبرز التحديات يتمثل في صعوبات التسويق نتيجة إيقاف التصدير وارتفاع أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن التشغيل بالمحروقات مرتفع التكلفة، بينما تقتصر الاستفادة من الطاقة البديلة على ساعات النهار، ما يضطر أصحاب المنشآت ليلاً إلى استخدام الكهرباء أو المازوت.
ولفت إلى أن تشغيل وحدات التبريد يرتبط بمواسم إنتاج محددة ولا يستمر طوال العام، موضحاً أن موسم الرمان يمتد خلال أشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني، فيما يمتد موسم البطاطا خلال نيسان وأيار وحزيران.
استقرار الأسواق المحلية
بدوره، أكد تاجر الخضار والفواكه عرفان حريدين، أن منشآت الخزن والتبريد تساعد في حفظ المنتجات عند انخفاض أسعارها، لتجنب خسارة المزارعين والتجار، ثم إعادة طرحها في الأسواق المحلية والخارجية بعد نحو شهرين، عقب تحسن الأسعار وإخضاعها لعمليات التوضيب.
وأشار حريدين إلى أن التخزين يضمن استمرار توافر بعض الأصناف في الأسواق مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد انتهاء موسمها، موضحاً أن تخزين البطاطا يتيح للمزارعين بيع المحصول بأسعار مجزية، ولا سيما عند تراجع المعروض في الأسواق.
ولفت حريدين إلى معوقات تتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات التوضيب، ومنها الصناديق البلاستيكية، إضافةً إلى أجور العمال التي تبلغ ألفي ليرة مقابل ست ساعات من العمل.
ونظراً للطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعي وغزارته في أوقات الذروة، تبرز الحاجة الماسة لمنشآت الخزن والتبريد كحلقة وصل بين الإنتاج والاستهلاك، فهي تمنع انهيار الأسعار في مواسم الوفرة وتحمي المزارعين من الخسارة، كما تضمن توافر السلع الغذائية للمستهلكين في غير مواسمها بأسعار مستقرة.