منشآت الخزن والتبريد في درعا.. تدعم استقرار الأسواق رغم تحديات الطاقة والتصدير

درعا-سانا

ذكر مدير الصناعة في درعا خالد العتمة، أن عدد منشآت الخزن والتبريد المرخصة لدى المديرية يبلغ نحو 260 منشأة ‏موزعة في مختلف أنحاء المحافظة، وتستوعب قرابة 600 عامل، لافتاً إلى أن جزءاً منها خرج عن الخدمة نتيجة جرائم ‏النظام البائد.‏

وأوضح العتمة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن هذه المنشآت تشكل ركيزة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال ‏الحفاظ على جودة الخضار والفواكه، وإطالة مدة صلاحيتها والحد من الهدر بعد الحصاد، كما تتيح للمزارعين تسويق ‏محاصيلهم في الأوقات المناسبة، بما يسهم في تحسين عوائدهم والحد من تقلبات الأسعار في الأسواق.‏

تحديات الطاقة والتسويق

من جهته، أوضح مالك الشحادات، صاحب منشأة خزن وتبريد على طريق طفس، أن منشأته تضم نحو 13 غرفة تبريد ‏مخصصة لحفظ محاصيل الرمان والبطاطا والخوخ والدراق، بهدف الحفاظ على جودتها وإتاحتها في الأسواق خارج مواسم ‏إنتاجها.‏

وبيّن الشحادات أن أبرز التحديات يتمثل في صعوبات التسويق نتيجة إيقاف التصدير وارتفاع أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن ‏التشغيل بالمحروقات مرتفع التكلفة، بينما تقتصر الاستفادة من الطاقة البديلة على ساعات النهار، ما يضطر أصحاب ‏المنشآت ليلاً إلى استخدام الكهرباء أو المازوت.‏

ولفت إلى أن تشغيل وحدات التبريد يرتبط بمواسم إنتاج محددة ولا يستمر طوال العام، موضحاً أن موسم الرمان يمتد خلال ‏أشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني، فيما يمتد موسم البطاطا خلال نيسان وأيار وحزيران.‏

استقرار الأسواق المحلية

بدوره، أكد تاجر الخضار والفواكه عرفان حريدين، أن منشآت الخزن والتبريد تساعد في حفظ المنتجات عند انخفاض ‏أسعارها، لتجنب خسارة المزارعين والتجار، ثم إعادة طرحها في الأسواق المحلية والخارجية بعد نحو شهرين، عقب تحسن ‏الأسعار وإخضاعها لعمليات التوضيب.‏

وأشار حريدين إلى أن التخزين يضمن استمرار توافر بعض الأصناف في الأسواق مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد ‏انتهاء موسمها، موضحاً أن تخزين البطاطا يتيح للمزارعين بيع المحصول بأسعار مجزية، ولا سيما عند تراجع المعروض ‏في الأسواق.‏

ولفت حريدين إلى معوقات تتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات التوضيب، ومنها الصناديق البلاستيكية، إضافةً إلى أجور العمال ‏التي تبلغ ألفي ليرة مقابل ست ساعات من العمل.‏

ونظراً للطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعي وغزارته في أوقات الذروة، تبرز الحاجة الماسة لمنشآت الخزن والتبريد كحلقة ‏وصل بين الإنتاج والاستهلاك، فهي تمنع انهيار الأسعار في مواسم الوفرة وتحمي المزارعين من الخسارة، كما تضمن توافر ‏السلع الغذائية للمستهلكين في غير مواسمها بأسعار مستقرة.‏