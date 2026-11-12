الزراعة تحوّل 23 مليون ليرة للمصرف الزراعي لصرف دعم محصول القطن للموسم 2025-2026‏

دمشق-سانا
حوّلت وزارة الزراعة مبلغ 23 مليون ليرة سورية إلى المصرف الزراعي التعاوني، تمهيداً لصرف مستحقات دعم محصول القطن للمزارعين عن الموسم الزراعي 2025-2026.
وأوضح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين، وفق قناة الوزارة على تلغرام اليوم الخميس، أن المبلغ المحوّل يمثل كامل قيمة الدعم المستحق، ويأتي في إطار استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرف المستحقات وإيصالها إلى المزارعين المستفيدين، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي التعاوني سيستكمل إجراءات الصرف، بما يضمن وصول مبالغ الدعم إلى مستحقيها.
وأكد صيلين أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة الوزارة لملف دعم الإنتاج الزراعي والوفاء بالتزاماتها تجاه المزارعين، بما يسهم في تعزيز استمرارية الإنتاج الزراعي، وتشجيع الفلاحين على مواصلة العمل في هذا القطاع.
وقدرت وزارة الزراعة المساحة المزروعة بالقطن خلال العام الجاري، بنحو 33 ألف هكتار، فيما يُقدّر الإنتاج بنحو 100 ألف طن، حيث تتركز زراعة القطن في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب.