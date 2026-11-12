الزراعة تحوّل 23 مليون ليرة للمصرف الزراعي لصرف دعم محصول القطن للموسم 2025-2026‏

دمشق-سانا

حوّلت وزارة الزراعة مبلغ 23 مليون ليرة سورية إلى المصرف الزراعي التعاوني، تمهيداً لصرف مستحقات دعم محصول القطن ‏للمزارعين عن الموسم الزراعي 2025-2026‎.

وأوضح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين، وفق قناة الوزارة على تلغرام اليوم الخميس، أن المبلغ المحوّل ‏يمثل كامل قيمة الدعم المستحق، ويأتي في إطار استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرف المستحقات وإيصالها إلى المزارعين ‏المستفيدين، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي التعاوني سيستكمل إجراءات الصرف، بما يضمن وصول مبالغ الدعم إلى مستحقيها‎.‎

وأكد صيلين أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة الوزارة لملف دعم الإنتاج الزراعي والوفاء بالتزاماتها تجاه المزارعين، بما يسهم في ‏تعزيز استمرارية الإنتاج الزراعي، وتشجيع الفلاحين على مواصلة العمل في هذا القطاع‎.‎

وقدرت وزارة الزراعة المساحة المزروعة بالقطن خلال العام الجاري، بنحو 33 ألف هكتار، فيما يُقدّر الإنتاج بنحو 100 ألف طن، ‏حيث تتركز زراعة القطن في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب‎.‎