لجنة الامتياز التجاري في اتحاد غرف التجارة تبحث تطوير بيئته التشريعية والتنظيمية

دمشق-سانا

بحثت لجنة الامتياز التجاري في اتحاد غرف التجارة السورية استراتيجية عملها للمرحلة المقبلة وآليات تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

وأوضح الاتحاد في قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق، ركز على نشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد مقترحات لتشريعات خاصة تنظم عقوده وتحفظ حقوق طرفي العلاقة، الشاري والبائع، إلى جانب دعم توسع العلامات التجارية المحلية واستقطاب العلامات الدولية بما يتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

وضع رؤية استراتيجية وبرنامج متكامل

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة وعضو مجلس إدارة الاتحاد أنس البو خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون بين مجلس إدارة الاتحاد واللجنة، وتذليل العقبات التي تواجه عملها، مشدداً على ضرورة اختيار أعضائها من أصحاب الكفاءة والخبرة، ووضع خطة عمل واضحة تتضمن رؤية استراتيجية وبرنامجاً متكاملاً وآليات لتقييم الأداء.

وأشار إلى أهمية تسريع تنفيذ برامج اللجنة، وتدريب كوادر غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، بما يعزز قدراتها على مواكبة متطلبات قطاع الامتياز التجاري.

واتفق المجتمعون على إعداد جدول زمني تنفيذي يتضمن أولويات اللجنة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده.

وكان اتحاد غرف التجارة السورية حدد في الـ 29 من شهر أيار الماضي، مهام “لجنة الامتياز التجاري”، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتوسيع حضور العلامات التجارية السورية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.