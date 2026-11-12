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السورية للبريد: بدء صرف تعويضات الحجاج المتضررين موسم 1447 هـ في 16 الشهر ‏الجاري

3X3A4590 Copy السورية للبريد: بدء صرف تعويضات الحجاج المتضررين موسم 1447 هـ في 16 الشهر ‏الجاري
المؤسسة السورية للبريد -أرشيف -سانا

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف المستحقات المالية والتعويضات للحجاج المتضررين ‏جراء الظروف الطارئة التي شهدها موسم حج عام 1447هـ، اعتباراً من الـ 16 من تشرين ‏الثاني الجاري وحتى الـ 24 من كانون الأول المقبل، وذلك عبر مكاتبها البريدية في ‏المحافظات، بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.‏

ودعت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، المستفيدين إلى ‏اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة، وهي الهوية الشخصية أو الوكالة القانونية وفق الأصول.‏
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وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت أمس الأربعاء قراراً بتعويض الحجاج الذين ‏تضرروا جراء الظروف الطارئة التي شهدها موسم الحج، وأدت إلى تحويل مسار بعض رحلات ‏عودة الحجاج السوريين وهبوطها في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، قبل نقلهم براً إلى ‏سوريا.‏
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وأكدت الإدارة أن انتهاء المدة المحددة للصرف عبر المؤسسة السورية للبريد لا يسقط حق أي ‏مستفيد في الحصول على مستحقاته، موضحةً أن من لم يتمكنوا من قبضها خلال الفترة ‏المحددة يمكنهم مراجعة فروع إدارة الحج والعمرة اعتباراً من الثالث من كانون الثاني عام ‌‏2027، لاستلام المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي، وفق الكشوف والبيانات المعتمدة لديها.‏

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