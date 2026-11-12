السورية للبريد: بدء صرف تعويضات الحجاج المتضررين موسم 1447 هـ في 16 الشهر ‏الجاري

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف المستحقات المالية والتعويضات للحجاج المتضررين جراء الظروف الطارئة التي شهدها موسم حج عام 1447هـ، اعتباراً من الـ 16 من تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 24 من كانون الأول المقبل، وذلك عبر مكاتبها البريدية في المحافظات، بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
ودعت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، المستفيدين إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة، وهي الهوية الشخصية أو الوكالة القانونية وفق الأصول.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت أمس الأربعاء قراراً بتعويض الحجاج الذين تضرروا جراء الظروف الطارئة التي شهدها موسم الحج، وأدت إلى تحويل مسار بعض رحلات عودة الحجاج السوريين وهبوطها في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، قبل نقلهم براً إلى سوريا.
وأكدت الإدارة أن انتهاء المدة المحددة للصرف عبر المؤسسة السورية للبريد لا يسقط حق أي مستفيد في الحصول على مستحقاته، موضحةً أن من لم يتمكنوا من قبضها خلال الفترة المحددة يمكنهم مراجعة فروع إدارة الحج والعمرة اعتباراً من الثالث من كانون الثاني عام 2027، لاستلام المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي، وفق الكشوف والبيانات المعتمدة لديها.