وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تطوير قطاع النقل في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، أولويات قطاع النقل واحتياجاته في سوريا، وآفاق التعاون المشترك لتطوير بنيته التحتية، ولا سيما مشاريع السكك الحديدية والطرق والنقل الحضري، إلى جانب التحول الرقمي وتعزيز مفاهيم النقل المستدام.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الوزير بدر استعرض خلال اللقاء أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتمويلية، مؤكداً ضرورة تحديد أولويات المشاريع واستكمال الدراسات والمراحل التحضيرية اللازمة لتنفيذها، بما يسهم في تطوير منظومة النقل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

تطوير السكك الحديدية وإعادة تأهيل الطرق

واستعرض الوزير بدر رؤية الوزارة لتطوير شبكة السكك الحديدية السورية، بما يخدم نقل الركاب والبضائع، ويعزز الربط بين المحافظات والمناطق الحدودية، إلى جانب مشاريع النقل الحضري، وفي مقدمتها تطوير النقل السككي في دمشق وضواحيها، ودراسة إنشاء خدمات ربط بين العاصمة ومطار دمشق الدولي، فضلاً عن مقترحات تطوير شبكات السكك الحديدية في حمص وحماة وحلب، بالاستفادة من الدراسات الفنية السابقة.

وفي قطاع الطرق، عرض برنامج إعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، الذي تبلغ قيمته التقديرية نحو 670 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ويتضمن عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها دمشق – نصيب، ودمشق – حمص – حلب، ودمشق – تدمر – دير الزور، ومحور التنف باتجاه الحدود العراقية، إضافةً إلى مشاريع تطوير الطرق الرابطة مع لبنان واللاذقية وإدلب.

وأكد الوزير بدر أن هذه المشاريع تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، والاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة إلى الكوادر الهندسية الوطنية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات النقل المستدام والاستدامة البيئية، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والتحول الرقمي في خدمات الوزارة، ولا سيما مشروع إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع على الطرق، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنسيق مشترك وتبادل للخبرات

من جانبهم، أبدى ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي اهتماماً بأولويات قطاع النقل السوري وفرص التعاون المتاحة، مؤكدين أهمية تنسيق أدوات التعاون الأوروبية والاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب المتقدمة في مجالات النقل المستدام، والحلول الرقمية والسكك الحديدية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل الدراسات والمعلومات الفنية، وتحديد نقاط اتصال لمتابعة الملفات المشتركة، إلى جانب بحث تنظيم ورشة عمل متخصصة في محطة الحجاز التاريخية بدمشق، لتبادل الخبرات ومناقشة فرص تطوير النقل السككي والحضري.

وأكد الوزير بدر، في ختام اللقاء، ثقته بإمكانية التوصل إلى تعاون مثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، يسهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مشاريع عملية تدعم تطوير قطاع النقل وتعزز موقع سوريا كمحور إقليمي لحركة النقل والعبور.

حضر اللقاء مستشار الوزير لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارة شؤون التحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي إسبر، ومدير الاستثمار علي قدور، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، وبريهان داغستاني من مديرية التعاون الدولي.

وكان وزير النقل بحث مع وفد من بعثة البنك الدولي في الـ15 من أيلول الماضي، سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل، ودعم مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية وتطويرها في سوريا.