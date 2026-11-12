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دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الداخلية – مشفى الشرطة بحرستا

حرستا مشفى 1 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الداخلية - مشفى الشرطة بحرستا
مبنى مشفى الشرطة في حرستا-ريف دمشق-سانا

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : توريد أجهزة طبية وأجهزة أشعة لصالح وزارة الداخلية – مشفى الشرطة بحرستا بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:

147-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 12-11-2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مجزأة حسب دفاتر الشروط، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع حسب دفاتر الشروط لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

حسب دفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/3/ أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مشفى الشرطة في حرستا.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة ، توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (147 – ع – 2026) وتاريخها (12 – 11 – 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير.
علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (22 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة

عرض دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الداخلية - مشفى الشرطة بحرستا
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