الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى المواساة الجامعي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى المواساة الجامعي

مشفى المواساة مناقصة دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مشفى المواساة الجامعي

إعلان تحرير-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : استبدال مصعد الإدارة ومصعدي العيادات لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى المواساة الجامعي، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:

146-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 12-11-2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره ( 203000 ل.س) مئتان وثلاثة آلاف ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع حسب دفاتر الشروط لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

حسب دفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/180/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودع التجهيزات الطبية ضمن مشفى المواساة الجامعي بدمشق.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (146 – ع – 2026) وتاريخها (12 – 11 – 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لا غير.
علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في (30 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

مناقصة الماساة دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مشفى المواساة الجامعي

وول ستريت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع بدعم من تراجع النفط
زراعة حمص تعلن موعد بدء الحصاد المبكر للقمح في تلكلخ
الزراعة وإيفاد يبحثان تعزيز الأمن المائي والزراعة وتطوير الثروة الحيوانية
مباحثات مع شركة (AOG) لإنشاء ميناء جديد وتطوير لخطوط السكك الحديدية
دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة – مشفى دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار