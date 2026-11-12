الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي

التعليم العالي وزارة دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : توريد آلات ومعدات طباعة لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة طرطوس للمرة الثانية بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:

095-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 12-11-2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (631,125 ل.س) ستمئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئة وخمس وعشرون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /10/ أيام لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/45/ يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/90/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حسب دفاتر الشروط

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (095 – ع – 2026) وتاريخها ( 07-09-2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لا غير.
علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش، والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في (23 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة

مناقصة طرطوس دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي
الناتج البحري الصيني ينمو 5.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام
انطلاق المعرض العربي الأول للبناء وإعادة الإعمار في حلب
الصين تضيف 20 كياناً يابانياً إلى قائمة مراقبة الصادرات
إيطاليا: الاقتصاد البحري يشكل ركيزة لأوروبا وحلقة وصل بين ضفتي المتوسط
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار