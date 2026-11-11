‏”عمران” تتجه نحو صناعة إسمنت حديثة بإنتاج أكبر وتقنيات أكثر كفاءة‏

دمشق-سانا
تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” على تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع الإسمنت في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، تستند إلى بيانات الاستهلاك والنمو السكاني والتوزع الجغرافي، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع، وإدخال تقنيات حديثة تسهم في خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس محمود فضيلة في تصريح خاص لـ سانا، أن الشركة، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وضعت خطة استراتيجية تستند إلى دراسة تطور سوق الإسمنت في سوريا خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2000 و2010، التي اعتبرت مرحلة مستقرة للقطاع، بهدف تحديد معدلات استهلاك الفرد والعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والنمو السكاني، والاستفادة من هذه البيانات في تقدير الاحتياجات المستقبلية.
توقعات الإنتاج والاستهلاك
أشار فضيلة إلى أن المؤشرات التي اعتمدتها الشركة أثبتت دقتها في تقدير حجم الطلب، إذ توقعت أن يتراوح استهلاك سوريا من الإسمنت خلال عام 2025 بين 8 و10 ملايين طن، بينما بلغ فعلياً نحو 8.5 ملايين طن، بينما تشير القراءات والبيانات المتوافرة لعام 2026 إلى وصول الاستهلاك إلى نحو 11 و12 مليون طن.
وبيّن فضيلة أن هذه المعطيات شكلت أساساً لبناء قاعدة بيانات تحدد احتياجات سوريا من الإسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني الطبيعي، إلى جانب الاستعداد لمتطلبات إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن توزيع معامل الإسمنت في ريف دمشق وحلب والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بما يراعي التوزع السكاني ومناطق الحاجة المستقبلية.
وأضاف: إن اختيار هذه المناطق يستند إلى دراسات جغرافية وإنتاجية، ولا سيما ريف دمشق الذي تعرض لأضرار واسعة، وحلب والمنطقة الوسطى ودير الزور، مشيراً إلى أن إعداد الخريطة الإنتاجية جرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة السورية للكهرباء، بهدف تحديد توافر المواد الأولية والطاقة اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمعامل الحكومية والاستثمارات التي حصلت على تراخيص ستصل إلى نحو 17 مليون طن من الإسمنت، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى في حال تأخر انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، ويعزِّز الاعتماد على الإنتاج الوطني بدلاً من الاستيراد.
الإسمنت الأخضر وتوطين التكنولوجيا
فيما يتعلق بتطوير صناعة الإسمنت الأخضر، أوضح فضيلة أن سوريا تمتلك مواد أولية مهمة، منها البوزلانا والطف البركاني، التي يمكن استخدامها في إنتاج هذا النوع من الإسمنت، الذي يعتمد على تقليل نسبة مادة الكلينكر وزيادة الإضافات الأقل إصداراً للانبعاثات الغازية، ما يسهم في تخفيف الأثر البيئي وترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج.
وأكد أن الشركة تتطلع إلى البدء بإنتاج الإسمنت الأخضر خلال السنوات الخمس المقبلة، باعتباره منتجاً تتزايد الحاجة إليه في عدد من الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحويل هذه الصناعة إلى فرصة تصديرية، إلى جانب دورها في تلبية الطلب المحلي.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل تحديث المعدات وخطوط التصنيع، وإدخال أحدث التقنيات الصناعية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما ينعكس على جودة المنتج وسعره النهائي، مبيناً أن تحقيق أسعار مناسبة في السوق يرتبط بتطوير العملية الإنتاجية وتحديث بنيتها التقنية.
مواكبة التطورات الصناعية
في سياق ضمان استدامة الاستثمارات، لفت فضيلة إلى أن العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية تراعي حقوق الدولة في أصولها، وحقوق العاملين من حيث الأجور والتدريب والأمن الصناعي والسلامة المهنية، إضافة إلى الالتزام بالحد من الانبعاثات والآثار البيئية.
وشدد على أن العقود تتضمن بنوداً خاصة بتوطين التكنولوجيا وتطويرها بصورة مستمرة، حيث لا تقتصر الاستثمارات على نقل التقنيات المتوافرة حالياً، بل تضمن مواكبة التطورات الصناعية خلال السنوات المقبلة، وعدم الاكتفاء بمستوى التكنولوجيا المستخدمة عند توقيع العقود.
وختم فضيلة بتأكيد أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص، من خلال التنسيق المستمر وتبادل البيانات وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ما يعزِّز دور شركة عمران في تطوير صناعة الإسمنت، وتوفير منتج محلي بمواصفات مناسبة وسعر منافس، وفق أسس إنتاجية مستدامة.
وتعد صناعة الإسمنت في سوريا من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار، نظراً للحاجة الكبيرة إلى هذه المادة في عمليات إعادة الإعمار للمساكن والبنى التحتية التي دمرها النظام البائد.