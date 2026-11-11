‏”عمران” تتجه نحو صناعة إسمنت حديثة بإنتاج أكبر وتقنيات أكثر كفاءة‏

دمشق-سانا‏

تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” على تنفيذ استراتيجية ‏لتطوير قطاع الإسمنت في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، تستند إلى بيانات الاستهلاك ‏والنمو السكاني والتوزع الجغرافي، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع، ‏وإدخال تقنيات حديثة تسهم في خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على ‏المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.‏

وأوضح المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس ‏محمود فضيلة في تصريح خاص لـ سانا، أن الشركة، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، وضعت خطة استراتيجية تستند إلى دراسة تطور سوق الإسمنت في سوريا ‏خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2000 و2010، التي اعتبرت مرحلة مستقرة للقطاع، بهدف ‏تحديد معدلات استهلاك الفرد والعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والنمو السكاني، والاستفادة من ‏هذه البيانات في تقدير الاحتياجات المستقبلية.‏

توقعات الإنتاج والاستهلاك

أشار فضيلة إلى أن المؤشرات التي اعتمدتها الشركة أثبتت دقتها في تقدير حجم الطلب، إذ ‏توقعت أن يتراوح استهلاك سوريا من الإسمنت خلال عام 2025 بين 8 و10 ملايين طن، ‏بينما بلغ فعلياً نحو 8.5 ملايين طن، بينما تشير القراءات والبيانات المتوافرة لعام 2026 إلى ‏وصول الاستهلاك إلى نحو 11 و12 مليون طن.‏

وبيّن فضيلة أن هذه المعطيات شكلت أساساً لبناء قاعدة بيانات تحدد احتياجات سوريا من ‏الإسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني الطبيعي، إلى ‏جانب الاستعداد لمتطلبات إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن توزيع معامل الإسمنت ‏في ريف دمشق وحلب والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بما يراعي التوزع السكاني ومناطق ‏الحاجة المستقبلية.‏

وأضاف: إن اختيار هذه المناطق يستند إلى دراسات جغرافية وإنتاجية، ولا سيما ريف دمشق ‏الذي تعرض لأضرار واسعة، وحلب والمنطقة الوسطى ودير الزور، مشيراً إلى أن إعداد ‏الخريطة الإنتاجية جرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة السورية للكهرباء، ‏بهدف تحديد توافر المواد الأولية والطاقة اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات ‏الجديدة.‏

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمعامل الحكومية والاستثمارات التي حصلت على ‏تراخيص ستصل إلى نحو 17 مليون طن من الإسمنت، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق ‏المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى في حال تأخر انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، ‏ويعزِّز الاعتماد على الإنتاج الوطني بدلاً من الاستيراد.‏

الإسمنت الأخضر وتوطين التكنولوجيا

فيما يتعلق بتطوير صناعة الإسمنت الأخضر، أوضح فضيلة أن سوريا تمتلك مواد أولية ‏مهمة، منها البوزلانا والطف البركاني، التي يمكن استخدامها في إنتاج هذا النوع من الإسمنت، ‏الذي يعتمد على تقليل نسبة مادة الكلينكر وزيادة الإضافات الأقل إصداراً للانبعاثات الغازية، ما ‏يسهم في تخفيف الأثر البيئي وترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج.‏

وأكد أن الشركة تتطلع إلى البدء بإنتاج الإسمنت الأخضر خلال السنوات الخمس المقبلة، ‏باعتباره منتجاً تتزايد الحاجة إليه في عدد من الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الأوروبية، الأمر ‏الذي يفتح المجال أمام تحويل هذه الصناعة إلى فرصة تصديرية، إلى جانب دورها في تلبية ‏الطلب المحلي.‏

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل تحديث المعدات ‏وخطوط التصنيع، وإدخال أحدث التقنيات الصناعية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما ‏ينعكس على جودة المنتج وسعره النهائي، مبيناً أن تحقيق أسعار مناسبة في السوق يرتبط ‏بتطوير العملية الإنتاجية وتحديث بنيتها التقنية.‏

مواكبة التطورات الصناعية

في سياق ضمان استدامة الاستثمارات، لفت فضيلة إلى أن العقود المبرمة مع الشركات ‏الاستثمارية تراعي حقوق الدولة في أصولها، وحقوق العاملين من حيث الأجور والتدريب والأمن ‏الصناعي والسلامة المهنية، إضافة إلى الالتزام بالحد من الانبعاثات والآثار البيئية.‏

وشدد على أن العقود تتضمن بنوداً خاصة بتوطين التكنولوجيا وتطويرها بصورة مستمرة، حيث ‏لا تقتصر الاستثمارات على نقل التقنيات المتوافرة حالياً، بل تضمن مواكبة التطورات ‏الصناعية خلال السنوات المقبلة، وعدم الاكتفاء بمستوى التكنولوجيا المستخدمة عند توقيع ‏العقود.‏

وختم فضيلة بتأكيد أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص، من ‏خلال التنسيق المستمر وتبادل البيانات وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ما يعزِّز دور شركة ‏عمران في تطوير صناعة الإسمنت، وتوفير منتج محلي بمواصفات مناسبة وسعر منافس، وفق ‏أسس إنتاجية مستدامة.‏

وتعد صناعة الإسمنت في سوريا من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار، نظراً ‏للحاجة ‏الكبيرة إلى هذه المادة في عمليات إعادة الإعمار للمساكن والبنى التحتية التي ‏دمرها النظام ‏البائد.‏