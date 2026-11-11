وفد سوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي لبحث فرص الاستثمار

فيينا-سانا
شارك وفد سوري برئاسة وزير النقل يعرب بدر، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ونائبه رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عمار عزت، في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر، الذي عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء، في بلدة فوسندورف قرب العاصمة النمساوية فيينا.
ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون وممثلون عن المؤسسات الاقتصادية والشركات والمستثمرين من النمسا والدول العربية، إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفرص الشراكة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة وإعادة الإعمار.
وأكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار في تصريح لـ سانا، أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا النمساوية في تطوير القطاعات الحيوية في سوريا، مشيراً إلى ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون، تشمل التكنولوجيا الزراعية، والنقل بالسكك الحديدية والمترو والترام الكهربائي، والتدريب المهني والتأهيل التقني.
وأوضح شيخ الكار أن الخبرات النمساوية في التكنولوجيا الزراعية يمكن أن تسهم في الحد من التصحر وتحسين الإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً، فيما تتيح خبراتها في صناعة القطارات الكهربائية وأنظمة المترو فرصاً لتطوير شبكات النقل داخل سوريا، وربط المناطق المختلفة، وتسهيل تنقل المواطنين.
وأضاف أن التعاون في التدريب المهني يشكل مجالاً مهماً لتأهيل الكوادر السورية ورفع كفاءتها الإنتاجية، لافتاً إلى أن النمسا تقدم برامج تدريبية في أكثر من 240 اختصاصاً في مجالات شتى.
اهتمام نمساوي بالمشاركة في إعادة الإعمار
من جانبه، قال الأمين العام للغرفة التجارية العربية النمساوية مضر خوجة: إن الوفد السوري سجل حضوراً متميزاً في المنتدى، مشيراً إلى اهتمام الشركات النمساوية بالتعاون مع سوريا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والبنية التحتية.
وأعرب خوجة عن أمله في أن تشكل المشاركة السورية بداية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وترجمة الاهتمام النمساوي إلى شراكات ومشاريع عملية.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة «Pfeffer & Partner GmbH» النمساوية المهندس ريتشارد بفيفر، أهمية تعزيز الشراكة بين سوريا والنمسا، مشيراً إلى أن لقاء عُقد أمس مع وزير النقل يعرب بدر، بحضور السفارة، تناول آفاق التعاون المشترك.
وأوضح بفيفر أن العمل جارٍ لتأسيس شركة في دمشق، بهدف التعاون مع الشركاء المحليين وتدريب وتأهيل الكوادر السورية وفق النموذج النمساوي، مشدداً على ضرورة تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المؤسسات المحلية بما يسهم في توفير فرص عمل داخل سوريا.
مبادرات رياضية وإنسانية ومشاريع استثمارية
أشار بفيفر إلى وجود مبادرات مقترحة لتأسيس أكاديميات لكرة القدم في سوريا بالتعاون مع الأندية والشركاء المحليين، لافتاً إلى وجود شراكات مع أندية أوروبية مرموقة، من بينها بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ونادي أوستريا سالزبورغ النمساوي.
وأضاف أن المبادرات المطروحة تشمل تنظيم مباراة دولية لكرة القدم النسائية بين المنتخبين السوري والنمساوي، لتكون خطوة رمزية نحو إطلاق التعاون الرياضي بين البلدين.
وفي المجال الاقتصادي، كشف بفيفر عن اهتمام أكثر من 20 شركة نمساوية باستكشاف فرص التعاون والعمل في السوق السورية، مؤكداً أن المشاريع المقترحة ستنفذ بالشراكة مع الجهات المحلية، بما يضمن توفير فرص عمل داخل البلاد.
كما أعلن التحضير لإقامة فعالية خيرية بمشاركة شركات كبرى من مختلف أنحاء أوروبا، بهدف إطلاق مشاريع لدعم الأطفال الأيتام في سوريا، موضحاً أن الشركات التي تدخل في شراكات للعمل في سوريا ستخصص جزءاً من مساهماتها لدعم المشاريع الخيرية.
فعاليات وقطاعات اقتصادية متنوعة على جدول المنتدى
يتضمن المنتدى جلسات حوارية ولقاءات اقتصادية ومعرضاً مصاحباً، تبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والاستثمار والقطاع المصرفي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبناء والمياه والتعليم والتكنولوجيا.
ويشكّل المنتدى منصة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات الاقتصادية، وتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز إقامة مشاريع مشتركة بين النمسا والدول العربية.
وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في حزيران 2025 مع وفد من الغرفة التجارية العربية النمساوية سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل، وتوسيع الشراكة في المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، ولا سيما النقل السككي وتحديث البنية التحتية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.