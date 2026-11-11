وفد سوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي لبحث فرص الاستثمار

فيينا-سانا‏

شارك وفد سوري برئاسة وزير النقل يعرب بدر، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ‏ونائبه رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عمار ‏عزت، في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر، الذي عُقد يومي الثلاثاء ‏والأربعاء، في بلدة فوسندورف قرب العاصمة النمساوية فيينا.‏

ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون وممثلون عن المؤسسات الاقتصادية والشركات ‏والمستثمرين من النمسا والدول العربية، إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفرص ‏الشراكة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة وإعادة الإعمار.‏

وأكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار ‏في تصريح لـ سانا، أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا النمساوية في تطوير القطاعات ‏الحيوية في سوريا، مشيراً إلى ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون، تشمل التكنولوجيا الزراعية، والنقل ‏بالسكك الحديدية والمترو والترام الكهربائي، والتدريب المهني والتأهيل التقني.‏

وأوضح شيخ الكار أن الخبرات النمساوية في التكنولوجيا الزراعية يمكن أن تسهم في الحد من ‏التصحر وتحسين الإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً، فيما تتيح خبراتها في صناعة القطارات ‏الكهربائية وأنظمة المترو فرصاً لتطوير شبكات النقل داخل سوريا، وربط المناطق المختلفة، ‏وتسهيل تنقل المواطنين.‏

وأضاف أن التعاون في التدريب المهني يشكل مجالاً مهماً لتأهيل الكوادر السورية ورفع كفاءتها ‏الإنتاجية، لافتاً إلى أن النمسا تقدم برامج تدريبية في أكثر من 240 اختصاصاً في مجالات ‏شتى.‏

اهتمام نمساوي بالمشاركة في إعادة الإعمار

من جانبه، قال الأمين العام للغرفة التجارية العربية النمساوية مضر خوجة: إن الوفد السوري ‏سجل حضوراً متميزاً في المنتدى، مشيراً إلى اهتمام الشركات النمساوية بالتعاون مع سوريا ‏والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والبنية ‏التحتية.‏

وأعرب خوجة عن أمله في أن تشكل المشاركة السورية بداية لتعزيز التعاون الاقتصادي ‏والتجاري بين البلدين، وترجمة الاهتمام النمساوي إلى شراكات ومشاريع عملية.‏

بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة «‏Pfeffer & Partner GmbH‏» النمساوية المهندس ‏ريتشارد بفيفر، أهمية تعزيز الشراكة بين سوريا والنمسا، مشيراً إلى أن لقاء عُقد أمس مع وزير ‏النقل يعرب بدر، بحضور السفارة، تناول آفاق التعاون المشترك.‏

وأوضح بفيفر أن العمل جارٍ لتأسيس شركة في دمشق، بهدف التعاون مع الشركاء المحليين ‏وتدريب وتأهيل الكوادر السورية وفق النموذج النمساوي، مشدداً على ضرورة تنفيذ المشاريع ‏بالتعاون مع المؤسسات المحلية بما يسهم في توفير فرص عمل داخل سوريا.‏

مبادرات رياضية وإنسانية ومشاريع استثمارية

أشار بفيفر إلى وجود مبادرات مقترحة لتأسيس أكاديميات لكرة القدم في سوريا بالتعاون مع ‏الأندية والشركاء المحليين، لافتاً إلى وجود شراكات مع أندية أوروبية مرموقة، من بينها بوروسيا ‏دورتموند ومانشستر سيتي ونادي أوستريا سالزبورغ النمساوي.‏

وأضاف أن المبادرات المطروحة تشمل تنظيم مباراة دولية لكرة القدم النسائية بين المنتخبين ‏السوري والنمساوي، لتكون خطوة رمزية نحو إطلاق التعاون الرياضي بين البلدين.‏

وفي المجال الاقتصادي، كشف بفيفر عن اهتمام أكثر من 20 شركة نمساوية باستكشاف فرص ‏التعاون والعمل في السوق السورية، مؤكداً أن المشاريع المقترحة ستنفذ بالشراكة مع الجهات ‏المحلية، بما يضمن توفير فرص عمل داخل البلاد.‏

كما أعلن التحضير لإقامة فعالية خيرية بمشاركة شركات كبرى من مختلف أنحاء أوروبا، بهدف ‏إطلاق مشاريع لدعم الأطفال الأيتام في سوريا، موضحاً أن الشركات التي تدخل في شراكات ‏للعمل في سوريا ستخصص جزءاً من مساهماتها لدعم المشاريع الخيرية.‏

فعاليات وقطاعات اقتصادية متنوعة على جدول المنتدى

يتضمن المنتدى جلسات حوارية ولقاءات اقتصادية ومعرضاً مصاحباً، تبحث فرص التعاون في ‏مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والاستثمار والقطاع ‏المصرفي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبناء والمياه والتعليم والتكنولوجيا.‏

ويشكّل المنتدى منصة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات ‏الاقتصادية، وتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز ‏إقامة مشاريع مشتركة بين النمسا والدول العربية.‏

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في حزيران 2025 مع وفد من الغرفة التجارية العربية ‏النمساوية سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل، وتوسيع الشراكة في المشاريع الاستثمارية ذات ‏الأولوية، ولا سيما النقل السككي وتحديث البنية التحتية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.‏