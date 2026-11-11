تشكيل لجنة دائمة للتخطيط الصناعي وتحديد الأولويات الإنتاجية في محافظة درعا

درعا-سانا
اتفق وفدٌ من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء محافظ درعا أنور الزعبي وأعضاء المكتب التنفيذي، على تشكيل لجنةٍ دائمة للتخطيط الصناعي في المحافظة، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الأولويات الإنتاجية، بما يتناسب مع احتياجات المحافظة وإمكاناتها، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة التنمية السورية.
كما بحث الوفد سبل تطوير القطاع الصناعي في المحافظة، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي، ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، وكذلك واقع المنشآت الصناعية فيها، وإمكانيات التوسع في إقامة المشاريع الصناعية.
فتح آفاقٍ تنموية واستثمارية جديدة
أوضح مدير محور إعادة الإعمار في منظمة التنمية السورية بشار سويد في تصريحٍ لـ سانا أن الاتفاق على تشكيل لجنةٍ دائمة مشتركة للتخطيط الصناعي يُشكّل خطوةً نحو فتح آفاقٍ تنموية واستثمارية جديدة في المحافظة، ولا سيما في مجال توطين الصناعات، ورسم السياسات المتعلقة بالأولويات، والحصص الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الصناعية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.
وأكد سويد أن عمل اللجنة من شأنه أن يمهد لإطلاق مدينة النجيح الصناعية المزمع إحداثها في الريف الشمالي، إضافةً إلى المدن الصناعية الأخرى، كما يُسهم في معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين وإقامة المصانع، مشيراً إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم الإمكانيات والكوادر والخبرات اللازمة لدعم الصناعة في المحافظة.
دعم حماية المنتج الوطني
حول تفاصيل اللقاء، لفت سويد إلى أن اللقاء يندرج ضمن برنامجٍ وطني للتفاهم والشراكة بين منظمة التنمية السورية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف وضع رؤيةٍ استراتيجية للاستثمارات الصناعية في محافظة درعا، وربطها بالرؤية الوطنية والخريطة الصناعية السورية.
وشدد سويد على أن التخطيط الصناعي المشترك سيعزِّز تنافسية الصناعي المحلي، ويدعم حماية المنتج الوطني، ويفتح المجال أمام توسيع فرص التصدير، وذلك ضمن رؤيةٍ صناعية متكاملة على مستوى سوريا.
دراسة إمكانيات الاستثمار الصناعي
من جهته أكد مدير المدن الصناعية في الوزارة المهندس أحمد كردي أن لجنة للتخطيط الصناعي في المحافظة تهدف إلى دراسة إمكانيات الاستثمار الصناعي بصورةٍ متوازنة، ما يخدم أبناء المحافظة ويحقق الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأشار إلى أن مدينة النجيح الصناعية قيد الإنشاء، وأنه من المتوقع الإعلان خلال فترة قريبة عن الشركة الفائزة بتطوير العقار فيها، معرباً عن الأمل أن تشكِّل المدينة الصناعية المرتقبة منشأةً متكاملة ومترابطة مع الجغرافيا السورية، وقادرة على استيعاب مختلف أنواع الصناعات، ما يدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية.
تطوير القطاع الصناعي بالمحافظة
بدوره قال معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار مازن الخيرات: إن اللقاء بحث مستقبل الصناعة في المحافظة، والاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للتخطيط الصناعي بهدف وضع تصوراتٍ عملية لتطوير القطاع الصناعي، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة.
وأشار الخيرات إلى أن النقاش تناول التحديات التي تواجه الصناعيين، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء المصانع وإقامة المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أهمية الإمكانيات والكوادر والخبرات التي أبدت وزارة الصناعة استعدادها لتقديمها لدعم الصناعة في المحافظة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية في محافظة درعا، والاستفادة من موقعها الجغرافي، وإمكاناتها الاقتصادية والإنتاجية، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع إقامة المنشآت الإنتاجية وتوطين الصناعات.
وتعد مدينة النجيح الصناعية من المشاريع المطروحة لدعم التوسع الصناعي في المحافظة، إذ يُنتظر أن تسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير مواقع مناسبة لإقامة المنشآت الصناعية بمختلف اختصاصاتها.
كما يشكِّل التعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة درعا ومنظمة التنمية السورية إطاراً للعمل على ربط الخطط الاستثمارية المحلية بالتوجهات الصناعية الوطنية، ما يدعم الإنتاج المحلي ويوسِّع فرص العمل، ويعزِّز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والتعافي.