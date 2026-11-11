تشكيل لجنة دائمة للتخطيط الصناعي وتحديد الأولويات الإنتاجية في محافظة درعا

درعا-سانا

اتفق وفدٌ من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء ‏محافظ درعا أنور الزعبي وأعضاء المكتب التنفيذي، على تشكيل لجنةٍ دائمة للتخطيط ‏الصناعي في المحافظة، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الأولويات الإنتاجية، بما ‏يتناسب مع احتياجات المحافظة وإمكاناتها، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة التنمية السورية.‏

كما بحث الوفد سبل تطوير القطاع الصناعي في المحافظة، وتعزيز فرص الاستثمار ‏الصناعي، ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، وكذلك واقع المنشآت الصناعية فيها، ‏وإمكانيات التوسع في إقامة المشاريع الصناعية.‏

فتح آفاقٍ تنموية واستثمارية جديدة

أوضح مدير محور إعادة الإعمار في منظمة التنمية السورية بشار سويد في تصريحٍ لـ سانا أن ‏الاتفاق على تشكيل لجنةٍ دائمة مشتركة للتخطيط الصناعي يُشكّل خطوةً نحو فتح آفاقٍ تنموية ‏واستثمارية جديدة في المحافظة، ولا سيما في مجال توطين الصناعات، ورسم السياسات المتعلقة ‏بالأولويات، والحصص الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الصناعية سواء في الأسواق المحلية أو ‏الخارجية.‏

وأكد سويد أن عمل اللجنة من شأنه أن يمهد لإطلاق مدينة النجيح الصناعية المزمع إحداثها ‏في الريف الشمالي، إضافةً إلى المدن الصناعية الأخرى، كما يُسهم في معالجة التحديات التي ‏تواجه الصناعيين وإقامة المصانع، مشيراً إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم الإمكانيات والكوادر ‏والخبرات اللازمة لدعم الصناعة في المحافظة.‏

دعم حماية المنتج الوطني

حول تفاصيل اللقاء، لفت سويد إلى أن اللقاء يندرج ضمن برنامجٍ وطني للتفاهم والشراكة بين ‏منظمة التنمية السورية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف وضع رؤيةٍ ‏استراتيجية للاستثمارات الصناعية في محافظة درعا، وربطها بالرؤية الوطنية والخريطة ‏الصناعية السورية.‏

وشدد سويد على أن التخطيط الصناعي المشترك سيعزِّز تنافسية الصناعي المحلي، ويدعم ‏حماية المنتج الوطني، ويفتح المجال أمام توسيع فرص التصدير، وذلك ضمن رؤيةٍ صناعية ‏متكاملة على مستوى سوريا.‏

دراسة إمكانيات الاستثمار الصناعي

من جهته أكد مدير المدن الصناعية في الوزارة المهندس أحمد كردي أن لجنة للتخطيط ‏الصناعي في المحافظة تهدف إلى دراسة إمكانيات الاستثمار الصناعي بصورةٍ متوازنة، ما يخدم ‏أبناء المحافظة ويحقق الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.‏

وأشار إلى أن مدينة النجيح الصناعية قيد الإنشاء، وأنه من المتوقع الإعلان خلال فترة قريبة ‏عن الشركة الفائزة بتطوير العقار فيها، معرباً عن الأمل أن تشكِّل المدينة الصناعية ‏المرتقبة منشأةً متكاملة ومترابطة مع الجغرافيا السورية، وقادرة على استيعاب مختلف أنواع ‏الصناعات، ما يدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية.‏

تطوير القطاع الصناعي بالمحافظة

بدوره قال معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار مازن الخيرات: إن اللقاء بحث مستقبل الصناعة ‏في المحافظة، والاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للتخطيط الصناعي بهدف وضع تصوراتٍ ‏عملية لتطوير القطاع الصناعي، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة.‏

وأشار الخيرات إلى أن النقاش تناول التحديات التي تواجه الصناعيين، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء ‏المصانع وإقامة المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أهمية الإمكانيات والكوادر والخبرات التي أبدت ‏وزارة الصناعة استعدادها لتقديمها لدعم الصناعة في المحافظة.‏

وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية في محافظة درعا، ‏والاستفادة من موقعها الجغرافي، وإمكاناتها الاقتصادية والإنتاجية، من خلال تطوير البنية ‏التحتية الصناعية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع إقامة المنشآت الإنتاجية وتوطين ‏الصناعات.‏

وتعد مدينة النجيح الصناعية من المشاريع المطروحة لدعم التوسع الصناعي في المحافظة، إذ ‏يُنتظر أن تسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير مواقع مناسبة لإقامة المنشآت الصناعية ‏بمختلف اختصاصاتها.‏

كما يشكِّل التعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة درعا ومنظمة التنمية السورية إطاراً للعمل على ‏ربط الخطط الاستثمارية المحلية بالتوجهات الصناعية الوطنية، ما يدعم الإنتاج المحلي ‏ويوسِّع فرص العمل، ويعزِّز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والتعافي.‏