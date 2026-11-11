وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات المالية والاقتصادية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة “رون فان رودن”، التقدم في مسارات الإصلاحات الاقتصادية والمالية للوزارة، وآفاق الاقتصاد الكلي، وتقديرات النمو، إضافة إلى التقدم في إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق، تناول الإطار المالي الكلي والنمذجة الاقتصادية المستخدمة في وزارة المالية، حيث أشادت البعثة بالتحسينات الكبيرة المحققة في هذا المجال، ونوّهت بقوة أداء الموازنة العامة، وانتظام تنفيذها وفق المسار المخطط له.

كما ناقش الجانبان التحضيرات لزيارة بعثة الصندوق لإجراء مشاورات المادة الرابعة، والمقرر عقدها خلال الربع الأول من عام 2027، إلى جانب مستجدات تحليل استدامة الدين، الذي أوشك على الانتهاء.

إصلاحات ضريبية ومالية

تطرق الاجتماع إلى التقدم في معالجة ملف المتأخرات، حيث أبدت البعثة تقديرها للحلول المبتكرة المطروحة لمعالجة هذا الملف، مشيدة بالإصلاحات التي شهدتها الموازنة العامة، وما حققته من تطور في مستوى الشفافية.

كما جرى استعراض جهود الإصلاح في المنظومة الضريبية، والقطاع المالي، بما يشمل قطاع التأمين، وقطاع أسواق المال، والتمويل العقاري، والبنوك المملوكة للدولة.

يشار إلى أن وزارة المالية تعتزم في نهاية فترة بعثة صندوق النقد الدولي تنظيم ورشة عمل حول إصلاح منظومة الدعم، بما يساعد على تطوير السياسات التي تعزز التوجه نحو توجيه الدعم للفئات الهشة.

وكان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان بحثا في 14 تشرين الأول الماضي مع ‏مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي كاتريونا بيرفيلد، سبل تعزيز قدرات ‏المؤسسات السورية على الإدارة الاقتصادية السليمة، بما في ذلك دعم برامج جديدة ‏للتدريب وبناء القدرات.