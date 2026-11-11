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وزير المالية يبحث مع سفيرة النرويج تعزيز دعم التنمية في سوريا

IMG 20261111 205235 031 1 وزير المالية يبحث مع سفيرة النرويج تعزيز دعم التنمية في سوريا
لقاء وزير المالية مع سفيرة مملكة النرويج لدى سوريا-دمشق-11-11-2026-سانا

دمشق -سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع سفيرة مملكة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد سبل تعزيز الدعم النرويجي لسوريا، وآليات توجيهه نحو أولويات التنمية ودعم المؤسسات الحكومية.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الوزير برنية أكد تقدير سوريا للدعم الذي تقدمه النرويج، مرحباً بمساهمة النرويج في تفعيل الصندوق الائتماني لدعم سوريا.

كما أكد حرص الدولة السورية على تبني إطار حوكمة متين يضمن الشفافية وحسن إدارة الأموال، والشراكة مع جميع المانحين في إدارته في إطار الأولويات التي تحددها سوريا.

من جانبها، أكدت هارالدستاد استمرار دعم بلادها لسوريا مشيرة إلى انتقال التعاون إلى مجالات الطاقة والصحة، إلى جانب دعم جهود تطوير المؤسسات وتخصيص مبالغ لدعم الأنشطة في سوريا، والعمل على تحديد حجم الدعم للعام المقبل.

وتطرق اللقاء إلى الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج في نقل الخبرات والمعرفة ودعم جهود التنمية في سوريا.

وكان وزير المالية بحث في شهر آيار الماضي مع السفيرة هارالدستاد، سبل دعم جهود إعادة الإعمار، ومتابعة التنسيق القائم مع الجانب النرويجي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

IMG 20261111 205234 970 1 وزير المالية يبحث مع سفيرة النرويج تعزيز دعم التنمية في سوريا
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