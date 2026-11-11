الرقابة والتفتيش تحصِّل أكثر من 223 مليون ليرة خلال تشرين الأول الماضي

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تحصيل 223 مليوناً و528 ألفاً و80 ليرة سورية، ما يعادل مليوناً و832 ألفاً و197 دولاراً أمريكياً، خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة (غير المحصَّلة) خلال الشهر ذاته تبلغ ملياراً و923 مليوناً و894 ألفاً و11 ليرة سورية، ما يعادل 15 مليوناً و769 ألفاً و623 دولاراً أمريكياً.
وبين المكتب أنه تمت خلال شهر تشرين الأول، إحالة 354 شخصاً إلى القضاء، و59 شخصاً إلى المحكمة المسلكية، ومعاقبة 620 شخصاً مسلكياً، إضافة إلى إنجاز 458 قضية وإحالة 55 قضية إلى القضاء.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أعلنت في 6 تشرين الأول الماضي تحصيل 176 مليوناً و531 ألفاً و787 ليرة سورية، ما يعادل مليوناً و446 ألفاً و982 دولاراً أمريكياً، خلال شهر أيلول الماضي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.