الرقابة والتفتيش تحصِّل أكثر من 223 مليون ليرة خلال تشرين الأول الماضي

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تحصيل 223 مليوناً و528 ألفاً و80 ليرة ‏سورية، ما يعادل مليوناً و832 ألفاً و197 دولاراً أمريكياً، خلال شهر تشرين الأول ‏الماضي، وذلك في إطار ‏الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.‏

‏وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأربعاء، أن قيمة المبالغ ‏المطلوبة والمكتشفة (غير المحصَّلة) ‏خلال الشهر ذاته تبلغ ملياراً و923 مليوناً ‏و894 ألفاً و11 ليرة سورية، ما يعادل 15 مليوناً و769 ألفاً و623 دولاراً أمريكياً.‏

‏ ‏وبين المكتب أنه تمت خلال شهر تشرين الأول، إحالة 354 شخصاً إلى ‏القضاء، ‏و59 شخصاً إلى المحكمة المسلكية، ومعاقبة 620 ‏شخصاً مسلكياً، إضافة إلى إنجاز ‌‏458 قضية وإحالة 55 قضية ‏إلى القضاء.‎

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أعلنت في 6 تشرين الأول الماضي تحصيل ‌‏176 مليوناً و531 ألفاً و787 ليرة سورية، ما يعادل مليوناً و446 ألفاً و982 دولاراً ‏أمريكياً، خلال شهر أيلول الماضي، وذلك في إطار ‏الجهود المبذولة للحفاظ على ‏المال العام ومكافحة الفساد.‏