زراعة الحسكة تقر خطة زراعة القمح والشعير والبقوليات للموسم الشتوي 2026-‌‏2027‏

الحسكة-سانا
أقرت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2026-2027، والمتضمنة المساحات المقرر زراعتها بمحاصيل القمح والشعير والبقوليات الغذائية، بشقيها المروية والبعلية.
وأوضح مدير زراعة الحسكة المهندس هائل الكلش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الخطة تتضمن زراعة 424573 هكتاراً بالقمح البعل، و185846 هكتاراً بالقمح المروي، و311861 هكتاراً بالشعير البعل، و17638 هكتاراً بالشعير المروي، إضافة إلى تخصيص 54303 هكتارات للبقوليات الغذائية، منها 8535 هكتاراً للزراعة المروية.
وأشار الكلش إلى أن إعداد الخطة اعتمد على مصادر الري المتاحة والبيانات الواردة من مديرية الموارد المائية، لضمان توافق المساحات الزراعية المحددة مع الإمكانات المائية المتوافرة.
وبيّن الكلش أن الخطة شملت تقدير الاحتياجات الفعلية من البذار والأسمدة والمحروقات، مع اقتراح زيادة مخصصات الحسكة من المحروقات المدعومة، لعدم كفاية الكميات الحالية التي لا تزال تعتمد على احتياجات موسم 2023، موضحاً أن احتياجات الموسم الشتوي الحالي لا تقل عن 200 مليون لتر.
وأكد الكلش أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المزارعين ومساعدتهم على تنفيذ الخطة الزراعية، مشيراً إلى أن اللجنة الزراعية الفرعية بحثت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء عدداً من القضايا، أبرزها التنظيم الزراعي ورخص الزراعة والري.
وباشر عدد من فلاحي المحافظة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية، تحضير أراضيهم لزراعتها بالمحاصيل الشتوية بالتزامن مع تحسن الظروف بالرغم من وجود تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار البذار وزيادة التكاليف.