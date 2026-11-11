زراعة الحسكة تقر خطة زراعة القمح والشعير والبقوليات للموسم الشتوي 2026-‌‏2027‏

الحسكة-سانا

أقرت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2026-‌‏2027، والمتضمنة المساحات المقرر زراعتها بمحاصيل القمح والشعير والبقوليات ‏الغذائية، بشقيها المروية والبعلية.‏

وأوضح مدير زراعة الحسكة المهندس هائل الكلش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، ‏أن الخطة تتضمن زراعة 424573 هكتاراً بالقمح البعل، و185846 هكتاراً بالقمح ‏المروي، و311861 هكتاراً بالشعير البعل، و17638 هكتاراً بالشعير المروي، إضافة ‏إلى تخصيص 54303 هكتارات للبقوليات الغذائية، منها 8535 هكتاراً للزراعة ‏المروية.‏

وأشار الكلش إلى أن إعداد الخطة اعتمد على مصادر الري المتاحة والبيانات الواردة ‏من مديرية الموارد المائية، لضمان توافق المساحات الزراعية المحددة مع الإمكانات ‏المائية المتوافرة.‏

وبيّن الكلش أن الخطة شملت تقدير الاحتياجات الفعلية من البذار والأسمدة ‏والمحروقات، مع اقتراح زيادة مخصصات الحسكة من المحروقات المدعومة، لعدم ‏كفاية الكميات الحالية التي لا تزال تعتمد على احتياجات موسم 2023، موضحاً أن ‏احتياجات الموسم الشتوي الحالي لا تقل عن 200 مليون لتر.‏

وأكد الكلش أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المزارعين ومساعدتهم ‏على تنفيذ الخطة الزراعية، مشيراً إلى أن اللجنة الزراعية الفرعية بحثت خلال ‏اجتماعها أمس الثلاثاء عدداً من القضايا، أبرزها التنظيم الزراعي ورخص الزراعة ‏والري.‏

وباشر عدد من فلاحي المحافظة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية، تحضير أراضيهم ‏لزراعتها بالمحاصيل الشتوية بالتزامن مع تحسن الظروف بالرغم من وجود تحديات ‏تتمثل في ارتفاع أسعار البذار وزيادة التكاليف.‏