الوفد الاقتصادي التشيكي يختتم زيارته لسوريا بمباحثات لتعزيز الشراكة والاستثمار

دمشق-سانا
اختتم الوفد الاقتصادي التشيكي اليوم الأربعاء زيارته الرسمية إلى سوريا، التي استمرت عدة أيام، وتضمنت لقاءات مع مسؤولين في قطاعات الطاقة والصناعة والصحة والطوارئ والسياحة، وهيئة الاستثمار السورية، لبحث فرص إقامة مشاريع مشتركة، والمساهمة في إعادة تأهيل منشآت صناعية وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الأعمال السوري التشيكي سامر شرفلي، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماعات التي عقدها الوفد تناولت فرص التعاون في قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن ملف إعادة تأهيل مصفاة حمص كان من أبرز الملفات التي شهدت نقاشات جدية، من خلال اجتماع مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة.
وفي القطاع الصحي، أشار شرفلي إلى بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب مناقشة التعاون في قطاع الطوارئ وإزالة الألغام، بينما تناولت الاجتماعات مع وزارة السياحة فرص التعاون في مجال المصحات العلاجية وإمكانية تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال.
وأكد شرفلي أن الانطباعات التي حملها الوفد التشيكي عن الواقع الاستثماري في سوريا كانت إيجابية، مشيراً إلى وجود توجه للتحضير لزيارة رسمية مستقبلية إلى سوريا قد تضم رئيس مجلس النواب التشيكي ووفداً اقتصادياً.
وبين شرفلي أن مجلس الأعمال السوري التشيكي، يعمل على تنظيم لقاءات مستقبلية تجمع رجال أعمال وشركات من البلدين، ما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات الاقتصادية، وتحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشاريع عملية.
وكان وزير الاقتصاد نضال الشعار أصدر في الـ 16 من شهر آب الماضي، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما أقام مجلس الأعمال السوري التشيكي، في الـ 8 من تشرين الثاني الجاري، ملتقى الأعمال السوري التشيكي الأول في فندق داما روز بدمشق، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بمشاركة ممثلين عن غرفة التجارة التشيكية واللجنة الوطنية التشيكية لغرفة التجارة الدولية.