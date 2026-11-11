الوفد الاقتصادي التشيكي يختتم زيارته لسوريا بمباحثات لتعزيز الشراكة والاستثمار

دمشق-سانا‏

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اختتم الوفد الاقتصادي التشيكي اليوم الأربعاء زيارته الرسمية إلى سوريا، التي ‏استمرت عدة أيام، وتضمنت لقاءات مع مسؤولين في قطاعات الطاقة والصناعة ‏والصحة والطوارئ والسياحة، وهيئة الاستثمار السورية، لبحث فرص إقامة مشاريع ‏مشتركة، والمساهمة في إعادة تأهيل منشآت صناعية وتطوير قدراتها الإنتاجية.‏

وأوضح الأمين العام لمجلس الأعمال السوري التشيكي سامر شرفلي، في تصريح لـ ‏سانا، أن الاجتماعات التي عقدها الوفد تناولت فرص التعاون في قطاعات متعددة، ‏مشيراً إلى أن ملف إعادة تأهيل مصفاة حمص كان من أبرز الملفات التي شهدت ‏نقاشات جدية، من خلال اجتماع مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة.‏

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وفي القطاع الصحي، أشار شرفلي إلى بحث فرص التعاون في مجال الصناعات ‏الدوائية، إلى جانب مناقشة التعاون في قطاع الطوارئ وإزالة الألغام، بينما تناولت ‏الاجتماعات مع وزارة السياحة فرص التعاون في مجال المصحات العلاجية وإمكانية ‏تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال.‏

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وأكد شرفلي أن الانطباعات التي حملها الوفد التشيكي عن الواقع الاستثماري في سوريا ‏كانت إيجابية، مشيراً إلى وجود توجه للتحضير لزيارة رسمية مستقبلية إلى سوريا قد ‏تضم رئيس مجلس النواب التشيكي ووفداً اقتصادياً.‏

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وبين شرفلي أن مجلس الأعمال السوري التشيكي، يعمل على تنظيم لقاءات مستقبلية ‏تجمع رجال أعمال وشركات من البلدين، ما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين ‏الفعاليات الاقتصادية، وتحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشاريع عملية.‏

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‏ ‏وكان وزير الاقتصاد نضال الشعار أصدر في الـ 16 من شهر آب الماضي، قراراً ‏بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز ‏التعاون الاقتصادي بين البلدين.‏

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كما أقام مجلس الأعمال السوري التشيكي، في الـ 8 من تشرين الثاني الجاري، ملتقى ‏الأعمال السوري التشيكي الأول في فندق داما روز بدمشق، بهدف بحث الفرص ‏الاستثمارية المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بمشاركة ممثلين ‏عن غرفة التجارة التشيكية واللجنة الوطنية التشيكية لغرفة التجارة الدولية.‏

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