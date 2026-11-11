الصناعات الغذائية المنزلية.. حرف تقليدية تفتح آفاقاً اقتصادية للأسر المنتجة

دمشق-سانا‏

من الفول السوداني المحمص الذي يُحوّل إلى زبدة غنية بالطاقة، إلى التفاح الذي يُستخدم في ‏صناعة المربيات، والفليفلة الحمراء التي تُعدّ منها أنواع الدبس المعروفة في المطبخ السوري، ‏تتجاوز الحرف الغذائية حدود إعداد المنتجات المنزلية، لتشكل مساحة تجمع بين استثمار الموارد ‌‏المحلية وإحياء الموروث الاجتماعي وخلق فرص اقتصادية للأسر المنتجة.‏ ‏

وتكتسب الصناعات الغذائية المنزلية أهميتها من قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل ‏الزراعية، عبر تحويلها من مواد أولية سريعة التلف أو محدودة الاستخدام الموسمي إلى منتجات ‏قابلة للحفظ والتسويق، بما يتيح فرصاً إضافية للعمل والإنتاج، ويعزز استفادة الأسر من الموارد ‏المتاحة في محيطها.‏

وفي هذا السياق، بيّنت منسقة مشروع “بيتنا” في منظمة “مسارات إبدالية” إكرام طه في تصريح ‏لـ سانا أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء، ولا سيما زوجات شهداء الثورة والمعتقلين والمغيبين ‏قسراً، من إنتاج مونة صحية خالية من المواد الحافظة، وتحويل المطبخ المنزلي إلى مساحة ‏إنتاجية توفر دخلاً مستداماً، وتسهم في التنمية المجتمعية.‏

وأوضحت أن هذا التوجه يعكس جانباً من أهمية الصناعات المنزلية، التي لا تقتصر آثارها على ‏توفير فرص العمل، بل تمتد إلى تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير المهارات ‏الإنتاجية، وفتح المجال أمام انتقال الخبرات المتوارثة من إطار الاستهلاك العائلي إلى الإنتاج ‏والتسويق.‏

زبدة الفول السوداني.. صناعة حديثة بإمكانات منزلية

ومن بين المنتجات التي وجدت طريقها إلى المشروعات الغذائية المنزلية زبدة الفول السوداني، ‏التي تعتمد صناعتها على تحويل الحبات المحمصة إلى معجون، عبر خطوات تصنيع بسيطة لا ‏تحتاج إلى تجهيزات معقدة أو مساحات واسعة.‏

وأوضحت الحرفية سامية الرزوق أن بساطة عملية الإنتاج وإمكانية التوسع فيها تدريجياً تجعلان ‏هذه الصناعة مناسبة للمشروعات المنزلية، مشيرةً إلى أن المنتج يتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، ‏ويشكل مصدراً للبروتين والطاقة، ما يجعله مطلوباً لدى الرياضيين والأشخاص المهتمين ‏بالأنماط الغذائية الصحية.‏

ورأت الرزوق أن تطور أساليب التصنيع المنزلي مكّن العديد من الأسر من إنتاج زبدة ‏بمواصفات جيدة تنافس المنتجات التجارية، وأن انخفاض تكاليف الإنتاج نسبياً يتيح تحقيق ‏مردود اقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بتأمين مستلزمات التعبئة والتغليف الحديثة، التي تؤثر ‏في قدرة المنتج على المنافسة والتوسع في الأسواق.‏

مربى التفاح.. استثمار الموسم والحد من الهدر

وفي صناعة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمواسم الزراعية، تمثل صناعة مربى التفاح إحدى الوسائل ‏للاستفادة من وفرة المحصول وتحويل الثمار إلى منتجات غذائية قابلة للحفظ والتسويق خارج ‏موسم إنتاجها.‏

وبيّنت الحرفية لبنى بركات أن نجاح هذه الصناعة يبدأ من اختيار ثمار ناضجة وعالية الجودة، ‏ويتطلب الالتزام بشروط النظافة والتعقيم خلال مراحل التحضير والتصنيع، لضمان سلامة ‏المنتج وجودته.‏

ولفتت بركات إلى تعدد استخدامات مربى التفاح، سواء بوصفه منتجاً غذائياً مستقلاً أو مكوناً في ‏إعداد الحلويات، مشيرةً إلى أن تصنيعه يتيح الاستفادة من المحصول وإطالة فترة الانتفاع به، ‏بدلاً من اقتصار تسويقه على صورته الطازجة.‏

دبس الفليفلة.. حرفة تحفظ الذاكرة الاجتماعية

أما صناعة دبس الفليفلة فتعد من الحرف الغذائية المتوارثة التي لا تقتصر قيمتها على المنتج ‏النهائي، بل ترتبط بعادات اجتماعية وخبرات تنتقل بين الأجيال، وفي مقدمتها صناعة دبس ‏الفليفلة.‏

وأوضحت شيف “مطبخ بيتنا” زبيدة برمو، أن إنتاج دبس الفليفلة يبدأ بانتقاء الثمار الحمراء ‏الناضجة وفرزها بعناية، ثم تجفيفها وتحضيرها وفق الأساليب التقليدية، ليشكل الناتج مكوناً ‏أساسياً في إعداد العديد من الأطباق السورية.‏

وأكدت برمو أن هذه الحرفة تتجاوز الجانب الإنتاجي لتشكل مناسبة اجتماعية تجمع الأسر ‏والجيران خلال مواسم التحضير، حيث تتشارك النساء الخبرات وأساليب العمل، في مشهد يعكس ‏جانباً من الذاكرة الشعبية المرتبطة بالمؤونة المنزلية.‏

وتحدثت عن أهمية نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الشابة، ليس فقط للحفاظ على الموروث ‏الغذائي، وإنما أيضاً لتطويره وتحويله إلى مشروعات اقتصادية قادرة على الاستمرار وتحقيق ‏عائد مادي.‏

وتكتسب الصناعات الغذائية الصغيرة والمنزلية أهمية إضافية لقدرتها على توفير فرص عمل ‏بأدوات إنتاج محدودة نسبياً، وإتاحة المجال أمام الأسر والنساء والشباب لدخول النشاط ‏الاقتصادي، فضلاً عن دورها في الحفاظ على المنتجات التقليدية والوصفات المحلية وتطويرها ‏بما يتناسب مع متطلبات الأسواق.‏

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