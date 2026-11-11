الصناعات الغذائية المنزلية.. حرف تقليدية تفتح آفاقاً اقتصادية للأسر المنتجة

دمشق-سانا
من الفول السوداني المحمص الذي يُحوّل إلى زبدة غنية بالطاقة، إلى التفاح الذي يُستخدم في صناعة المربيات، والفليفلة الحمراء التي تُعدّ منها أنواع الدبس المعروفة في المطبخ السوري، تتجاوز الحرف الغذائية حدود إعداد المنتجات المنزلية، لتشكل مساحة تجمع بين استثمار الموارد المحلية وإحياء الموروث الاجتماعي وخلق فرص اقتصادية للأسر المنتجة.
وتكتسب الصناعات الغذائية المنزلية أهميتها من قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، عبر تحويلها من مواد أولية سريعة التلف أو محدودة الاستخدام الموسمي إلى منتجات قابلة للحفظ والتسويق، بما يتيح فرصاً إضافية للعمل والإنتاج، ويعزز استفادة الأسر من الموارد المتاحة في محيطها.
وفي هذا السياق، بيّنت منسقة مشروع “بيتنا” في منظمة “مسارات إبدالية” إكرام طه في تصريح لـ سانا أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء، ولا سيما زوجات شهداء الثورة والمعتقلين والمغيبين قسراً، من إنتاج مونة صحية خالية من المواد الحافظة، وتحويل المطبخ المنزلي إلى مساحة إنتاجية توفر دخلاً مستداماً، وتسهم في التنمية المجتمعية.
وأوضحت أن هذا التوجه يعكس جانباً من أهمية الصناعات المنزلية، التي لا تقتصر آثارها على توفير فرص العمل، بل تمتد إلى تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير المهارات الإنتاجية، وفتح المجال أمام انتقال الخبرات المتوارثة من إطار الاستهلاك العائلي إلى الإنتاج والتسويق.
زبدة الفول السوداني.. صناعة حديثة بإمكانات منزلية
ومن بين المنتجات التي وجدت طريقها إلى المشروعات الغذائية المنزلية زبدة الفول السوداني، التي تعتمد صناعتها على تحويل الحبات المحمصة إلى معجون، عبر خطوات تصنيع بسيطة لا تحتاج إلى تجهيزات معقدة أو مساحات واسعة.
وأوضحت الحرفية سامية الرزوق أن بساطة عملية الإنتاج وإمكانية التوسع فيها تدريجياً تجعلان هذه الصناعة مناسبة للمشروعات المنزلية، مشيرةً إلى أن المنتج يتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، ويشكل مصدراً للبروتين والطاقة، ما يجعله مطلوباً لدى الرياضيين والأشخاص المهتمين بالأنماط الغذائية الصحية.
ورأت الرزوق أن تطور أساليب التصنيع المنزلي مكّن العديد من الأسر من إنتاج زبدة بمواصفات جيدة تنافس المنتجات التجارية، وأن انخفاض تكاليف الإنتاج نسبياً يتيح تحقيق مردود اقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بتأمين مستلزمات التعبئة والتغليف الحديثة، التي تؤثر في قدرة المنتج على المنافسة والتوسع في الأسواق.
مربى التفاح.. استثمار الموسم والحد من الهدر
وفي صناعة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمواسم الزراعية، تمثل صناعة مربى التفاح إحدى الوسائل للاستفادة من وفرة المحصول وتحويل الثمار إلى منتجات غذائية قابلة للحفظ والتسويق خارج موسم إنتاجها.
وبيّنت الحرفية لبنى بركات أن نجاح هذه الصناعة يبدأ من اختيار ثمار ناضجة وعالية الجودة، ويتطلب الالتزام بشروط النظافة والتعقيم خلال مراحل التحضير والتصنيع، لضمان سلامة المنتج وجودته.
ولفتت بركات إلى تعدد استخدامات مربى التفاح، سواء بوصفه منتجاً غذائياً مستقلاً أو مكوناً في إعداد الحلويات، مشيرةً إلى أن تصنيعه يتيح الاستفادة من المحصول وإطالة فترة الانتفاع به، بدلاً من اقتصار تسويقه على صورته الطازجة.
دبس الفليفلة.. حرفة تحفظ الذاكرة الاجتماعية
أما صناعة دبس الفليفلة فتعد من الحرف الغذائية المتوارثة التي لا تقتصر قيمتها على المنتج النهائي، بل ترتبط بعادات اجتماعية وخبرات تنتقل بين الأجيال، وفي مقدمتها صناعة دبس الفليفلة.
وأوضحت شيف “مطبخ بيتنا” زبيدة برمو، أن إنتاج دبس الفليفلة يبدأ بانتقاء الثمار الحمراء الناضجة وفرزها بعناية، ثم تجفيفها وتحضيرها وفق الأساليب التقليدية، ليشكل الناتج مكوناً أساسياً في إعداد العديد من الأطباق السورية.
وأكدت برمو أن هذه الحرفة تتجاوز الجانب الإنتاجي لتشكل مناسبة اجتماعية تجمع الأسر والجيران خلال مواسم التحضير، حيث تتشارك النساء الخبرات وأساليب العمل، في مشهد يعكس جانباً من الذاكرة الشعبية المرتبطة بالمؤونة المنزلية.
وتحدثت عن أهمية نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الشابة، ليس فقط للحفاظ على الموروث الغذائي، وإنما أيضاً لتطويره وتحويله إلى مشروعات اقتصادية قادرة على الاستمرار وتحقيق عائد مادي.
وتكتسب الصناعات الغذائية الصغيرة والمنزلية أهمية إضافية لقدرتها على توفير فرص عمل بأدوات إنتاج محدودة نسبياً، وإتاحة المجال أمام الأسر والنساء والشباب لدخول النشاط الاقتصادي، فضلاً عن دورها في الحفاظ على المنتجات التقليدية والوصفات المحلية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق.