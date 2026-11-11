مباحثات سورية مع بنك الاستثمار الأوروبي لمعالجة المتأخرات وإعادة تفعيل التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل إعادة تفعيل البنك في سوريا، بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، ومناقشة معالجة المتأخرات المترتبة على سوريا وآفاق التعاون بين الجانبين.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق استعرض الوضع السابق للعلاقة بين البنك وسوريا، والمتأخرات المترتبة عليها، كما تم تناول مقترحات في هذا الشأن.

وأكد الوزير برنية التزام سوريا بالتوصل إلى آلية مناسبة لتسوية الديون، وتسريع عودة انخراط البنك في تمويل مشروعات تنموية وتمويل مشاريع للقطاع الخاص كذلك، موضحاً أن سوريا تسعى إلى إعادة بناء علاقة جيدة مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز علاقاتها مع أوروبا بشكل عام.

ولفت الوزير برنية إلى إمكانية توسيع التعاون في عدد من المجالات، ولا سيما على صعيد دور سوريا في الربط الإقليمي، بما يشمل مجالات التحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة واللوجستيات، والتي أبدى البنك اهتماماً بها.

كما استعرض الوزير برنية الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها سوريا، وسعي وزارة المالية إلى المساهمة في تهيئة الظروف المواتية للاستثمار.

وبينت الوزارة أن النقاش تطرق أيضاً إلى مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، وإمكانية انخراط البنك مستقبلاً في دعم مشاريع البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وتم التفاهم وفقاً للوزارة على متابعة العمل على مسارين متوازيين، الأول مواصلة الحوار حول تسوية منصفة للمتأخرات تأخذ بالاعتبار الحيز المالي المتاح لدى سوريا، والثاني التفاهم على قائمة مشاريع للتمويل ضمن أولويات سوريا مع بحث إمكانية الانخراط الفني والتحضير لهذه المشاريع.

وتأتي زيارة الوفد إلى سوريا للاطلاع على الأولويات والاحتياجات في مختلف القطاعات، حيث يعقد لقاءات مع عدد من الوزارات، على أن يستكمل لقاءاته مع وزارة المالية لبحث مجالات التعاون الممكنة.

وكان وزير المالية قد أكد في آب الماضي خلال ترؤسه اللجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة من بنك الاستثمار الأوروبي، على أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن الأطر ‏الزمنية المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف ‏الأعباء على المتعثرين.