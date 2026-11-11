معرض سوريا الدولي للنسيج ينطلق غداً في مدينة المعارض بدمشق ‏

دمشق-سانا
تنطلق غداً الخميس في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج “TAFMEX SYRIA 2026”، الذي تنظمه شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية.
وأوضح نائب مدير الشركة المنظمة سعيد عيسى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه يشارك بالمعرض 45 شركة من سوريا وتركيا لعرض منتجاتها وخدماتها في مجالات النسيج والأقمشة ومستلزماتها، لافتاً إلى أن المعرض سيشهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ويستمر المعرض حتى الـ 14 من تشرين الثاني الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساء، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة وباب توما.