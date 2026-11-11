الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
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معرض سوريا الدولي للنسيج ينطلق غداً في مدينة المعارض بدمشق ‏

photo 1 2026 11 11 16 28 43 معرض سوريا الدولي للنسيج ينطلق غداً في مدينة المعارض بدمشق ‏
شعار معرض سوريا الدولي للنسيج

دمشق-سانا‏

تنطلق غداً الخميس في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ‏ومستلزمات الإنتاج “‏TAFMEX SYRIA 2026‌‏”، الذي تنظمه شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المؤسسة السورية ‏للمعارض والأسواق الدولية.‏

وأوضح نائب مدير الشركة المنظمة سعيد عيسى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه يشارك بالمعرض 45 شركة من سوريا وتركيا ‏لعرض منتجاتها وخدماتها في مجالات النسيج والأقمشة ومستلزماتها، لافتاً إلى أن المعرض سيشهد حضور عدد من الشخصيات ‏الرسمية وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.‏

ويستمر المعرض حتى الـ 14 من تشرين الثاني الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساء، ‏والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة وباب توما.‏

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