مشروع دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا ينطلق بالتعاون مع ألمانيا

دمشق-سانا
أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع السفارة الألمانية في سوريا، اليوم الأربعاء، مشروع «دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا»، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتعافي في سوريا، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، في كلمة خلال إطلاق المشروع، أن الحوكمة الرشيدة تشكل أساساً لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتتطلب مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة والكفاءة والرقمنة، وتضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وأوضح الوزير برنية أن وزارة المالية تعمل على تحويل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة تخضع لقواعد الإفصاح والشفافية، وتطوير التشريعات الناظمة للمهن المالية والمحاسبية والرقابية، وإحداث مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويسهم في جذب الاستثمارات.
تمكين التخطيط والتمويل وتحسين الخدمات العامة
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، في كلمة خلال إطلاق المشروع، التزام بلاده بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تمكين الوزارات والمحافظات والبلديات من التخطيط والتمويل، وتقديم خدمات عامة تتسم بالشفافية والكفاءة، وتوسيع مشاركة المواطنين، ولا سيما النساء والشباب، في صنع القرار.
ولفت هيكن إلى أن بناء الثقة بالمؤسسات المحلية وتحسين الخدمات يشكلان أساساً لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التعافي المستدام.
تعزيز التعاون مع الشركاء السوريين
بدورها أوضحت مديرة المشروع في الوكالة الألمانية يوهانا شتوتسكي، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون مع الشركاء السوريين على المستوى الوطني، ويفتح المجال للعمل مع المحافظات والبلديات، ما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بحياة المواطنين.
وأشارت ميرنا سليمان من قسم التعاون الدولي في المعهد الوطني للإدارة العامة بدمشق، في تصريح مماثل، إلى أهمية مشاركة المعهد في المشروع في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات وتأهيل القيادات الإدارية، معتبرة أنها تشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير دور المعهد في دعم المؤسسات الحكومية.
وأكدت سليمان ضرورة ضمان استدامة أثر المشاريع بعد انتهاء تنفيذها، من خلال مأسسة نتائجها وتعزيز القدرات.
وتُعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، في مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ والتعليم والتنمية الاقتصادية.