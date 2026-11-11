مشروع دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا ينطلق بالتعاون مع ألمانيا

‏ ‏دمشق-سانا

‏أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏)، بالتعاون مع السفارة الألمانية في سوريا، اليوم الأربعاء، مشروع «دعم ‏الحوكمة الرشيدة في سوريا»، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ‏وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتعافي في سوريا، وذلك في فندق غولدن مزة ‏بدمشق.‏

‏وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، في كلمة خلال إطلاق المشروع، أن الحوكمة الرشيدة تشكل أساساً لبناء الثقة بين ‏الدولة والمجتمع، وتتطلب مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة والكفاءة والرقمنة، وتضع احتياجات المواطنين في مقدمة ‏أولوياتها.‏

وأوضح الوزير برنية أن وزارة المالية تعمل على تحويل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة ‏عامة تخضع لقواعد الإفصاح والشفافية، وتطوير التشريعات الناظمة للمهن المالية والمحاسبية والرقابية، وإحداث ‏مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويسهم في جذب الاستثمارات.‏

‏تمكين التخطيط والتمويل وتحسين الخدمات العامة

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، في كلمة خلال إطلاق المشروع، التزام بلاده ‏بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تمكين الوزارات والمحافظات والبلديات من ‏التخطيط والتمويل، وتقديم خدمات عامة تتسم بالشفافية والكفاءة، وتوسيع مشاركة المواطنين، ولا سيما النساء والشباب، ‏في صنع القرار.‏

ولفت هيكن إلى أن بناء الثقة بالمؤسسات المحلية وتحسين الخدمات يشكلان أساساً لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق ‏التعافي المستدام.‏

‏تعزيز التعاون مع الشركاء السوريين

بدورها أوضحت مديرة المشروع في الوكالة الألمانية يوهانا شتوتسكي، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق المشروع يمثل ‏خطوة مهمة في مسار التعاون مع الشركاء السوريين على المستوى الوطني، ويفتح المجال للعمل مع المحافظات ‏والبلديات، ما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بحياة المواطنين.‏

‏وأشارت ميرنا سليمان من قسم التعاون الدولي في المعهد الوطني للإدارة العامة بدمشق‏، في تصريح مماثل، إلى أهمية ‏مشاركة المعهد في المشروع في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات وتأهيل القيادات الإدارية، معتبرة أنها تشكل ‏فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير دور المعهد في دعم المؤسسات الحكومية.‏

وأكدت سليمان ضرورة ضمان استدامة أثر المشاريع بعد انتهاء تنفيذها، من خلال مأسسة نتائجها وتعزيز القدرات.‏

وتُعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏) مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين ‏عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، في ‏مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ والتعليم والتنمية الاقتصادية.‏

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