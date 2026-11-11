مبادرات فردية تعيد 8 معاصر زيتون بريف إدلب للعمل‏

إدلب-سانا
عادت عدة معاصر للزيتون في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي إلى العمل، بعد سنوات من خروجها عن الخدمة جراء القصف والدمار الذي تعرضت له جراء جرائم النظام البائد، وذلك بجهود أصحابها ومبادرات استثمارية فردية نجحت في تأهيل 8 معاصر حتى الآن، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون الحالي.
وأسهمت عودة هذه المعاصر في تخفيف أعباء نقل المحاصيل عن المزارعين، من خلال توفير خدمات العصر بالقرب من مناطق الإنتاج، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وصعوبة تأمين المياه.
جهود لدعم إعادة تشغيل المعاصر
أوضح رئيس دائرة الرقابة الصناعية في مديرية صناعة إدلب كمال خضر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن معاصر الزيتون في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي تعرضت للدمار والسرقة خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن المديرية بدأت بعد التحرير بإحصاء المعاصر المتضررة وغير المتضررة، والتنسيق مع أصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص وتأمين الخدمات اللازمة لإعادة تشغيلها.
وبيّن خضر أن المعاصر التي عادت إلى العمل حتى الآن تتوزع بين معصرتين في دير الشرقي، ومعصرتين في حيش، ومعصرة في التح، وثلاث معاصر في سراقب.
وأضاف أن المديرية تعمل على تأمين إعفاءات لرسوم استيراد الآلات ومخاطبة الجهات المعنية لتزويد المعاصر بالمياه والكهرباء، بهدف تشجيع إعادة تشغيلها، فيما تتواصل الجهود لإعادة بقية المعاصر إلى الخدمة.
معصرة التح.. حكاية العودة بعد الدمار
أوضح صاحب معصرة التح الحديثة محمد الغجر في تصريح لمراسل سانا، أن معصرته الأصلية تعرضت عام 2018 لثلاث غارات جوية من طائرات النظام البائد، أدت إلى تدمير جزء كبير منها، وقام بعد ذلك بنقل الآلات التي بقيت صالحة للعمل إلى مدينة إدلب، وأصلحها واستمر في تشغيلها نحو عام، قبل أن يضطر إلى نقلها مجدداً مع تجدد القصف، إلى المسطومة ثم عفرين وجرابلس والشيخ حديد ثم عاد أخيراً إلى المكان الأصلي لمعصرته.
وفي بلدة التح، حيث أعاد بناء المعصرة من الصفر يؤكد الغجر أنه رغم الظروف المادية الصعبة وقسوة سنوات التهجير القسري يواصل العمل مع صعوبات أخرى تتعلق بانقطاع الكهرباء والاعتماد على مادة المازوت، فضلاً عن صعوبة تأمين المياه، لافتاً إلى أهمية استمرار عمل المعصرة بهدف خدمة مزارعي البلدة والمناطق المجاورة، وكونها عمله الأساسي ومصدر رزقه، وعودتها تعني عودة الحياة للمنطقة على حد تعبيره.
تخفيف تكاليف النقل عن المزارعين
من جهته، ذكر المزارع جمعة الغجر من بلدة التح أن عودة المعصرة إلى المنطقة خففت الأعباء التي كان يتحملها المزارعون جراء نقل محاصيلهم إلى مناطق بعيدة، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وجهد ووقت، مؤكداً أن قرب المعصرة من الأراضي الزراعية أسهم في تسهيل عملية العصر وخفض نفقاتها.
وتعد محافظة إدلب من أهم المحافظات في إنتاج الزيتون وزيته، حيث يبلغ عدد أشجار الزيتون في المحافظة نحو 14 مليون شجرة مثمرة موزعة على آلاف الهكتارات من البساتين، وتشكل زراعته إرثاً اجتماعياً واقتصادياً، وتشمل أصناف الزيتون الفاروقي والقرماني والقيسي والغزالي والخلخالي والخضيري والنيبالي وأبو شوكة.