مبادرات فردية تعيد 8 معاصر زيتون بريف إدلب للعمل‏

‏إدلب-سانا

عادت عدة معاصر للزيتون في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي إلى العمل، بعد سنوات من خروجها عن الخدمة جراء القصف والدمار ‏الذي تعرضت له جراء جرائم النظام البائد، وذلك بجهود أصحابها ومبادرات استثمارية فردية نجحت في تأهيل 8 معاصر حتى الآن، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون الحالي.‏

وأسهمت عودة هذه المعاصر في تخفيف أعباء نقل المحاصيل عن المزارعين، من خلال توفير خدمات العصر بالقرب من مناطق ‏الإنتاج، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وصعوبة تأمين المياه.‏

جهود لدعم إعادة تشغيل المعاصر ‏

أوضح رئيس دائرة الرقابة الصناعية في مديرية صناعة إدلب كمال خضر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن معاصر ‏الزيتون في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي تعرضت للدمار والسرقة خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن المديرية بدأت بعد التحرير ‏بإحصاء المعاصر المتضررة وغير المتضررة، والتنسيق مع أصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص وتأمين الخدمات اللازمة لإعادة ‏تشغيلها.‏

وبيّن خضر أن المعاصر التي عادت إلى العمل حتى الآن تتوزع بين معصرتين في دير الشرقي، ومعصرتين في حيش، ومعصرة في ‏التح، وثلاث معاصر في سراقب.‏

وأضاف أن المديرية تعمل على تأمين إعفاءات لرسوم استيراد الآلات ومخاطبة الجهات المعنية لتزويد المعاصر بالمياه والكهرباء، ‏بهدف تشجيع إعادة تشغيلها، فيما تتواصل الجهود لإعادة بقية المعاصر إلى الخدمة.‏

معصرة التح.. حكاية العودة بعد الدمار

أوضح صاحب معصرة التح الحديثة محمد الغجر في تصريح لمراسل سانا، أن معصرته الأصلية تعرضت عام 2018 لثلاث غارات ‏جوية من طائرات النظام البائد، أدت إلى تدمير جزء كبير منها، وقام بعد ذلك بنقل الآلات التي بقيت صالحة للعمل إلى مدينة إدلب، وأصلحها ‏واستمر في تشغيلها نحو عام، قبل أن يضطر إلى نقلها مجدداً مع تجدد القصف، إلى المسطومة ثم عفرين وجرابلس والشيخ حديد ثم ‏عاد أخيراً إلى المكان الأصلي لمعصرته.‏

وفي بلدة التح، حيث أعاد بناء المعصرة من الصفر يؤكد الغجر أنه رغم الظروف المادية الصعبة وقسوة سنوات التهجير القسري ‏يواصل العمل مع صعوبات أخرى تتعلق بانقطاع الكهرباء والاعتماد على مادة المازوت، فضلاً عن صعوبة تأمين المياه، لافتاً إلى ‏أهمية استمرار عمل المعصرة بهدف خدمة مزارعي البلدة والمناطق المجاورة، وكونها عمله الأساسي ومصدر رزقه، وعودتها تعني ‏عودة الحياة للمنطقة على حد تعبيره.‏

تخفيف تكاليف النقل عن المزارعين

من جهته، ذكر المزارع جمعة الغجر من بلدة التح أن عودة المعصرة إلى المنطقة خففت الأعباء التي كان يتحملها المزارعون جراء ‏نقل محاصيلهم إلى مناطق بعيدة، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وجهد ووقت، مؤكداً أن قرب المعصرة من الأراضي ‏الزراعية أسهم في تسهيل عملية العصر وخفض نفقاتها.‏

وتعد محافظة إدلب من أهم المحافظات في إنتاج الزيتون وزيته، حيث يبلغ ‏عدد أشجار الزيتون في المحافظة نحو 14 مليون شجرة ‏مثمرة موزعة على ‏آلاف الهكتارات من البساتين، وتشكل زراعته إرثاً اجتماعياً واقتصادياً، وتشمل أصناف الزيتون الفاروقي ‏والقرماني والقيسي والغزالي ‏والخلخالي والخضيري والنيبالي وأبو شوكة.‏