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دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي

مشفى اللاذقية الجامعي دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : تأمين الاحتياجات الدوائية الأساسية اليومية للأدوية الورمية القائمة /4/ لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى اللاذقية الجامعي للمرة الثانية بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 103-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 11-11-2026 .

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (1,107,750 ل.س) مليون و مائة و سبعة ألاف و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /15/ يوم لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/3/ أشهر وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/3/أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودعات مشفى اللاذقية الجامعي.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (103 – ع – 2026) وتاريخها (11 – 11 – 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير.
علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في (19 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

الإعلان 103 دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي
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