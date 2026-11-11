دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : تأمين الاحتياجات الدوائية الأساسية اليومية للأدوية الورمية القائمة /4/ لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى اللاذقية الجامعي للمرة الثانية بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 103-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 11-11-2026 .
الشروط العامة:
التأمينات الأولية:
مبلغ وقدره (1,107,750 ل.س) مليون و مائة و سبعة ألاف و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /15/ يوم لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
/3/ أشهر وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:
/3/أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
مستودعات مشفى اللاذقية الجامعي.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (103 – ع – 2026) وتاريخها (11 – 11 – 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير.
علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في (19 – 11 – 2026).
عنوان تسليم العروض:
تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.